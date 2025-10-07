La Cámara de Comercio promoverá 500 reuniones internacionales en el marco de Conxemar, en Vigo

Conxemar abrió hoy las puertas de su 26ª edición en el Instituto Ferial de Vigo y, tras ellas, estará la oportunidad de estrechar lazos empresariales de índole internacional. Por este motivo, un total de 46 pequeñas y medianas empresas de la cadena mar-industria estarán presentes en diversas reuniones que, hasta este jueves, se celebrarán con empresas importadoras extranjeras.

Estos encuentros empresariales, cifrados en casi 500, han sido organizados por la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa y por el Consorcio Zona Franca de Vigo. Se llevarán a cabo en el estand de la Cámara PVV, por donde pasarán 40 empresas importadoras procedentes de 24 países, entre otros, de Estados Unidos, México, Japón, Emiratos Árabes, Ghana, Egipto, Alemania o Bélgica. Los importadores podrán conocer la lonja del Puerto de Vigo y el buque Argos Vigo. Además, el programa se completará con visitas a varias empresas del sector de la conserva y el procesado de productos del mar, que tendrán lugar en la jornada del viernes.

Reuniones

Esta mañana, los participantes mantuvieron una reunión con el delegado del Estado en el Consorcio Zona Franca de Vigo, David Regades, y fueron recibidos por el presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, José García Costas, a su llegada al stand cameral.

Del mismo modo, Conxemar fue también hoy el marco para un encuentro entre el presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, José García Costas, y el embajador de la República de Mozambique en España, Eugenio Agostinho Langa. El objetivo fue buscar vías de colaboración para estrechar las relaciones comerciales entre las empresas del área y las de este país de África Oriental.

El presidente de la Camara de Comercio PVV junto al embajador de Mozambique en Vigo. Cámara PVV

En este diálogo, los dos representantes apostaron por abrir canales para un mejor conocimiento mutuo del tejido económico gallego y mozambiqueño. Para ello, se acordó la celebración, ya en

este último trimestre del 2025, de una jornada empresarial en Vigo.