Cuenta atrás para la feria de Conxemar en Vigo: novedades y ocupación récord

Vigo se convertirá durante la semana que viene en la capital mundial de la industria del congelado con la celebración de la XXVI Feria Internacional de Productos del Mar Congelados de Conxemar.

Será a partir del próximo martes, 7 de octubre, a las 10:00 horas cuando arranque la feria en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), con una previsión de ocupación récord de 797 expositores procedentes de 46 países, un 4% más que el año pasado.

La feria de Conxemar contará también con novedades para esta edición, como el estreno de un escenario sobre el que se desarrollarán demostraciones culinarias en vivo, lanzamientos de nuevos productos, degustaciones y presentaciones comerciales.

También contará con nuevos pabellones internacionales: el Ministerio do Mar de Cabo Verde, la National Federation of Fisheries Cooperatives de Corea, el Import Promotion Desk de Alemania y Retorna Guinea Bissau. Estos espacios ampliarán la muestra representativa de la diversidad de productos de distintos continentes.

El Programa de Compradores, organizado en colaboración con ICEX, IGAPE, Zona Franca de Vigo y la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, dará este año un salto cualitativo y cuantitativo: se ampliará el número de países participantes, de 13 a 29, y de compradores invitados, de 35 a 50.

Mejoras

Además, la organización ha previsto nuevas áreas de networking, zonas específicas para reuniones de trabajo y mejoras en la movilidad y accesos al recinto, para facilitar la presencia de los miles de profesionales que se darán cita en el Ifevi los días 7, 8 y 9 de octubre.

Desde Conxemar recuerdan que en la anterior edición de la feria se reunieron más de 26.700 visitantes de 110 países y se generó un volumen de negocio de 847 millones, lo que supuso un impacto económico estimado en Vigo y su área metropolitana de 235 millones de euros, además de crear más de 6.500 empleos vinculados a la celebración del evento, según un informe realizado en colaboración con Zona Franca de Vigo.

La previsión para 2025 es superar estas cifras, consolidando la ciudad olívica como un epicentro internacional de la industria pesquera y del congelado.