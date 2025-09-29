Vigo da luz verde a la subida general del 4% de los impuestos municipales para 2026

Ya es oficial, Vigo realizará una subida general de los impuestos. El Pleno municipal ha dado luz verde este lunes al aumento del 4% en los gravámenes municipales para el ejercicio de 2026, con los votos favorables del PSOE y el voto contrario de PP y BNG.

El concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, fue el encargado de explicar estas "actualizaciones" de tasas. Ha incidido en que la subida servirá para seguir sufragando los servicios públicos de los que se benefician los vigueses.

Aneiros ha rechazado las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición a esta actualización de las ordenanzas fiscales. Así, les ha retado a explicar de qué partidas recortarían para hacer efectivas sus propuestas.

Según ha subrayado, con las tasas el gobierno local "refuerza" servicios como limpieza, SAF, becas y ayudas de comedor. "Para eso sirve esta actualización", ha remarcado, según recoge Europa Press.

Además, ha afeado al PP que proponga rebajas de impuestos cuando este partido los incrementa allí donde gobierna y ha acusado al portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, de utilizar un "lenguaje trumpista" al criticar al gobierno local vigués.

Críticas de la oposición

Ambos grupos de la oposición han censurado que el gobierno de Abel Caballero suba por tercer año consecutivo los impuestos. Los populares añaden que se trata, además, de una propuesta "sin diálogo ni consenso" y ha constatado que "los vigueses cada vez pagan más por peores servicios".

"Todo para hacer caja antes de las elecciones de 2027", ha advertido la concejala del PP, Patricia García, quien ha vaticinado que "dentro de un año el alcalde intentará vender una congelación fiscal como si fuera un regalo electoral".

Por su parte, el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, también ha criticado que el gobierno local incremente los impuestos y no trabaje por tener una fiscalidad más progresiva y justa. Por ello, ha vuelto a reiterar las propuestas nacionalistas para apoyar a las familias más vulnerables, frente a la "propaganda" del equipo de Caballero.

Autorizaciones de la Xunta

El Pleno de Vigo ha aprobado también una moción del PSOE en la que se insta a la Xunta a "agilizar" las autorizaciones que dependen de sus departamentos solicitadas por el Concello para desarrollar diferentes proyectos. La propuesta contó con los votos favorables del PSOE, la abstención del BNG, y el 'no' del PP.

El concejal socialista Javier Pardo ha denunciado que la Xunta del PP se distingue por "castigar" a Vigo con falta de inversiones y negarme la financiación que le corresponde por población, a lo que se suman las "trabas y obstáculos" a las iniciativas y proyectos municipales que necesitan alguna autorización autonómica.

El PP ha respondido a las demandas socialistas acusando al gobierno local de "construir un relato que no encaja con la realidad". Afirman que es desde el Concello donde se "bloquean o retrasan" iniciativas.

Mientras, el BNG ha coincidido en criticar el "abandono" de Vigo por parte del gobierno gallego, pero ha matizado que la falta de inversiones "no tienen un único culpable", y ha señalado al gobierno de Caballero por la "estrategia de confrontación" que aplica para que no salgan adelante proyectos necesarios, como el centro asociacionismo de la calle Lalín.