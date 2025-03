Evita la multa de Hacienda: esto es lo que debes revisar en la Declaración de la Renta 2024 en Galicia

A falta de pocos días para dar comienzo a la Campaña de la Renta y Patrimonio 2025 correspondiente al ejercicio de 2024, te explicamos cuáles son los apartados más importantes a cubrir y en los que no te gustaría cometer ningún fallo, a no ser que quieras recibir una notificación de la Agencia Tributaria con malas noticias. Y es que no, Hacienda no lo sabe todo, sino que recae en el contribuyente la obligación de dar toda la información relevante. A sabiendas de que hacer la declaración no es una tarea sencilla, te contamos cómo hacerlo para evitar problemas.

De acuerdo con el calendario del contribuyente de la Agencia Tributaria, el día 2 de abril se abrirá el plazo para la presentación de las declaraciones a través de internet y se extenderá hasta el 30 de junio de 2025. En el borrador de la declaración de la Renta se incluyen los datos económicos y personales de cada ciudadano. Te explicamos cuáles son los puntos que no puedes pasar por alto bajo ningún concepto para evitar posibles multas.

Puntos a revisar antes de presentar el borrador

Antes de enviar tu declaración de la renta, es fundamental realizar una revisión exhaustiva del borrador para asegurarte de que toda la información sea correcta y esté completa. Datos personales, económicos, planes de pensiones, alquileres, ayudas o subvenciones, deducciones autonómicas o estatales... Todo. Te dejamos un resumen:

Datos personales : verifica que tus datos personales, como nombre, apellidos, DNI y dirección, estén correctos. Cualquier error puede retrasar el proceso o generar problemas futuros

: verifica que tus datos personales, como nombre, apellidos, DNI y dirección, estén correctos. Cualquier error puede retrasar el proceso o generar problemas futuros Situación familiar : asegúrate de que se haya tenido en cuenta tu situación familiar actual, incluyendo estado civil y número de dependientes, pues afecta a las deducciones y reducciones a las que tienes derecho

: asegúrate de que se haya tenido en cuenta tu situación familiar actual, incluyendo estado civil y número de dependientes, pues afecta a las deducciones y reducciones a las que tienes derecho Ingresos declarados : revisa todos los ingresos que se han incluido en el borrador, como salarios, rendimientos del capital o actividades económicas

: revisa todos los ingresos que se han incluido en el borrador, como salarios, rendimientos del capital o actividades económicas Deducciones aplicables : comprueba que se hayan aplicado todas las deducciones fiscales a las que puedes acceder. Asegúrate de contar con la documentación necesaria para justificarlo

: comprueba que se hayan aplicado todas las deducciones fiscales a las que puedes acceder. Asegúrate de contar con la documentación necesaria para justificarlo Cuentas bancarias: verifica que los datos de la cuenta bancaria donde deseas recibir la devolución o desde donde realizarás el pago sean correctos

Dicho esto, si cometes algún fallo y te das cuenta una vez presentado el borrador, no te preocupes. Si todavía estás dentro del plazo bastará con presentar una nueva declaración en la que hayas corregido los errores. En cambio, si el plazo ya está finalizado tienes dos opciones.

Por un lado, si el fallo da lugar a que pagues menos de lo que te corresponde, debes presentar una declaración complementaria a través de la Renta Web. Al contrario, si has pagado de más o Hacienda te ha devuelto de menos, debes solicitar una rectificación mediante la Renta Web explicando lo sucedido y aportando la documentación que justifique el error.

Plazos de la Declaración de la Renta 2025

A partir del próximo 2 de abril y hasta el 30 de junio estará activa la presentación del borrador del ejercicio de 2024 que, como cada año, se podrá realizar por Internet, por teléfono o de manera presencial.

Desde el 2 de abril al 30 de junio, los contribuyentes tendrán la oportunidad de presentar sus declaraciones de la Renta a través de Internet, una de las opciones más cómodas, accesibles y rápidas.

Para quienes opten por la vía telefónica, el periodo habilitado será un poco más limitado; desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio. Es importante tener en cuenta que, para poder acceder a este servicio, será necesario solicitar una cita previa entre el 29 de abril y el 27 de junio.

Por otro lado, si prefieres acudir personalmente a las oficinas de la Agencia Tributaria, deberás reservar con antelación. El plazo para solicitar la cita va del 29 de mayo al 27 de junio, mientras que las visitas se podrán realizar entre el 2 y el 30 de junio.