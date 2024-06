Rebajas de verano en Vigo: "Era una campaña muy fuerte para el pequeño comercio y se ha eliminado"

La icónica imagen de las puertas de los centros comerciales, abarrotadas de personas preparadas para hacerse con las mejores gangas, al inicio del periodo de rebajas es ya cosa del pasado.

La normativa ha ido otorgando cada vez mayor flexibilidad y ha liberalizado las temporadas de ofertas comerciales de tal modo que cada superficie, según explica el gerente de Centro Príncipe, Enrique Núñez, "las hace cuando quiere", todo ello en perjuicio, fundamentalmente, del pequeño comercio. "La campaña de rebajas, que para el pequeño comercio era muy fuerte, se ha eliminado", añade.

"Antes el periodo de rebajas empezaba en julio, pero ahora se pueden hacer promociones todo el año, la normativa las ha desestacionalizado. Además, antes no podías vender aquellos productos que no hubieran estado en la tienda dos meses antes de las rebajas, pero ahora ya no es así y las grandes cadenas fabrican producto específico para este periodo", sostiene Núñez.

En este contexto, con un mercado globalizado, donde las grandes cadenas han copado la mayor parte de la oferta comercial y con un incremento exponencial de la venta online, la liberación de las rebajas pone de manifiesto, otro año más, la desventaja de los pequeños negocios ante las agresivas promociones de las grandes superficies, que ofrecen descuentos de hasta el 70% en sus productos.

Según señala el gerente de Centro Príncipe, en Vigo, son ya muchos los pequeños negocios que optan por no formar parte de esta campaña que, además, al permitir que cada uno las inicie cuando y como quiere, se convierte en una información con mucho "secretismo" que no permite competir de forma natural.

"Un mes de rebajas en agosto"

Según explica Enrique Núñez, su petición al Ejecutivo autonómico pasa por fijar un mes de rebajas en agosto. "Eso nos permitiría vender en julio, liquidar en agosto y poder comprar la colección de invierno", dice.

En la situación actual, el gerente del centro comercial vigués asegura que algunos comercios han optado por no participar en la campaña y ofrecer a sus clientes el mejor precio posible durante todo el año.

José María Janeiro, propietario de la zapatería infantil Calzados Glory asegura que para la campaña 2024 aún no sabe qué hacer. "He probado todo y no funciona nada, ni con rebajas ni sin rebajas, es difícil competir con las grandes cadenas, y a las marcas ya nos les interesamos las pequeñas superficies, a veces no tienes una marca que buscan tus clientes porque ha dejado de venderte, no les resultamos rentables", apunta.

Tras más de quince años al frente de esta histórica zapatería, que abrió sus puertas en la ciudad olívica en 1967, Janeiro es muy consciente de las dificultades que los nuevos modelos de consumo entrañan para los negocios tradicionales. "La pandemia ha cambiado la forma de comprar; los pequeños comercios estamos desapareciendo. La gente esta acostumbrada a comprar lo que necesita cuando lo necesita, se mete en internet y busca dónde lo puede adquirir al mejor precio", afirma.

Además, el propietario de esta zapatería asegura que él no puede competir con las grandes cadenas que tienen todas las calidades y precios. "Yo tengo que tener un buen producto, que aguante, tengo que cubrir la calidad que exige un niño al producto, que no es la de un adulto, no puedo arriesgarme a que un producto sea de baja calidad, porque pierdo un cliente", sostiene José María Janeiro.

Sobre la campaña de rebajas, Janeiro cuenta, además, que los negocios de ropa y calzado sufren también las consecuencias de la climatología adversa, como la de esta primavera en Galicia. "Si no vendes mucho no te copensa hacer rebaja, sobre todo en los básicos y el fondo de armario, es mejor guardarlo para la siguiente temporada y comprar menos el año siguiente, porque si no lo vendes sin ganar dinero", indica.

Innovación y tecnología para competir

En lo que respecta a las campañas de rebajas y la situación del pequeño comercio, la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración de la Xunta de Galicia asegura que ha mantenido en las últimas semanas "un proceso de escucha activa con los diferentes agentes implicados en las acciones del departamento, incluidas las asociaciones de comerciantes y los propios titulares de comercios".

Según señala el Ejecutivo autonómico a Treintayseis, estos encuentros sirven para implementar una estrategia que incremente la competitividad del sector del comercio al por menor gallego "apoyándose en las nuevas tecnologías, y para incentivar el desarrollo de un comercio especializado, de calidad, fortalecido y moderno, que promueva un consumo responsable con una actividad sostenible".

Además, para consolidar los establecimientos de proximidad, la Xunta asegura que resulta imprescindible garantizar el relevo generacional y adaptarse a las nuevas tendencias del mercado. "Dentro de este proceso de reflexión abierto, se tratarán también cuestiones como los períodos de rebajas, teniendo en cuenta siempre el marco de regulación estatal", apuntan desde la Consellería de comercio en relación con la petición de fijar un periodo concreto de rebajas en la comunidad gallega.