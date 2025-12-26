Vigo renueva sus instalaciones deportivas: el Concello anuncia actuaciones en Samil y As Travesas

La Xunta de Goberno local ha dado luz verde a dos actuaciones en complejos deportivos de Vigo. Según ha anunciado el alcalde Abel Caballero, el Concello realizará "importantes obras de mejora" en las instalaciones de Samil, así como en As Travesas, donde los trabajos se centrarán en la eficiencia energética y en la instalación de agua caliente.

En el primer caso, el gobierno local realizará una inversión de 912.417 euros en una actuación que se prevé que "esté acabada antes del verano". Este viernes, se ha aprobado la renovación de los cierres del complejo y de las mallas en las zonas de las pistas de tenis, a los que se dedicará 191.272 euros. También se construirá un nuevo muro hacia la Avenida de Samil.

"Vamos a sustituir la cubierta de la grada del campo de fútbol con un presupuesto de unos 130.000 euros", ha recordado el alcalde, sobre un panel de chapa de acero, que cuenta con una superficie total de 984 metros cuadrados.

El regidor también ha apuntado que "de forma inmediata" se renovará el césped del campo, en el que invertirán 590.000 euros. Además, el Concello reforzará el muro que da al río Lagares y hará un cierre "en toda la longitud del campo para resolver las deficiencias":

Polideportivo de As Travesas

Por otro lado, Caballero ha anunciado la aprobación del proyecto para mejorar la eficiencia energética y la instalación de agua caliente en todo el complejo de As Travesas, así como "la sustitución de la cubierta de la pista de frontón".

Esta obra tiene un importe total de 548.000 euros y se realizará "de manera rápida en un plazo de cuatro meses". La intervención incluye la instalación de agua caliente para los vestuarios, la sustitución de la caldera de gasóleo por bombas de calor y la colocación de paneles fotovoltaicos sobre la cubierta.

Asimismo, en el edificio anexo, también se instalará una nueva cubierta y los trabajos concluirán con el pintado de toda la estructura, la grada y las fachadas exteriores.