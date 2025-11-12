La media maratón de Vigo congregará a más de 1.000 corredores

La ciudad no le teme a la lluvia si se trata de hacer deporte. Para este domingo, día 16 de noviembre, está agendada en el calendario LA21 Santander Media Maratón de Vigo, que congregará a unos 1.000 corredores en su versión de 21 kilómetros.

Tras la salida de la primera prueba, a las 10:00 horas en O Vao, será el turno para la "10K", que arrancará en Samil con el nombre "Los 10.000 de Alejandro Gómez", en honor al Galgo de Zamáns. Esta modalidad contará con 600 corredores.

La emblemática carrera, homologada por la Real Federación Española de Atletismo en su distancia de media maratón y que alcanzará su XXVII edición, colgará este año el cartel de sold out. La meta quedará instalada en el Real Club Náutico de Vigo.

Por otro lado, la inclusión tomará parte en esta acción deportiva con la presencia de una amplia delegación -unas 50 personas- de Discamino. Además, hasta este domingo se podrán seguir realizando aportaciones a la fila cero en favor de Mauri, un niño de 3 años con la enfermedad de Alexander, un trastorno genético raro y neurodegenerativo que afecta al sistema nervioso central.

Las aportaciones, que se pueden realizar a través de la web www.mediamaratondevigo.com, servirán para financiar un tratamiento innovador de terapia ASO.



