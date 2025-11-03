La Asociación Érguete de lucha contra la droga celebrará una nueva edición de su carrera

La Asociación Érguete reeditará su carrera deportiva en el año que celebra los 40 de su fundación. La cita, enmarcada en el Circuito Run Run Vigo, será el 30 de noviembre y el punto de encuentro se ubicará en la terraza del Centro Comercial Vialia.

Las inscripciones ya están abiertas y todo lo recaudado con las mismas se destinará a uno de sus programas de intervención. Las madres fundadoras de Érguete serán las encargadas de despedir y recibir a los y las corredoras que participen en la cita.

Habrá varias pruebas: A las 10:00 horas se iniciará la de los más pequeños -niños y niñas nacidas a partir de 2014-, a las 10:55 saldrán los participantes en la modalidad bici y, a partir de las 11:00 horas, será el turno para los que se decanten por las carreras de cinco y 10 kilómetros, así como por la andaina.

Además de las pruebas deportivas, el día 30 habrá animación a cargo de Teatro do Ar, sorpresas y sorteos.