El Vigo dance festival reunirá en el Auditorio al mejor talento local de la danza

Presentación del Vigo dance festival 2025 en el Concello de Vigo. Concello de Vigo

El regidor de Vigo, Abel Caballero, junto a Marta Díaz, presidenta de CoreoMagazine; Cristina Rodríguez, responsable de la Escuela Mediapunta, y María Lago, de New Era; presentó en el Concello una nueva edición del Vigo Dance Festival 2025.

La cita más bailable, que alcanzará su tercera edición, tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en el Auditorio Mar de Vigo. "Habrá miles de bailarines que exhibirán una calidad excepcional y una manera muy notable de hacer danza", aseguró el primer edil vigués.

Por su parte, María Lago, aseguró que esta iniciativa pretende, además de mostrar el talento local en esta disciplina, "seguir impulsando la danza como expresión artística". También mostrar los diferentes estilos y la amplia diversidad existente en las escuelas de la ciudad.

Todas aquellas escuelas, bailarines y asociaciones vecinales que quieran sumarse podrán inscribirse en el evento hasta el día 31 de octubre. El acceso del público será gratuito y habrá jornadas de mañana y de tarde.

Del mismo modo, habrá premios para todos los grupos y sorteos de viajes a las Islas Cíes para el público asistente.