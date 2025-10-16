La esclerosis múltiple busca corredores solidarios en el barrio vigués de Bouzas

La Carrera Solidaria "Eu móvome pola esclerose múltiple" busca a los corredores -y caminantes- más solidarios para la XIII edición de su ya mítica carrera en el barrio vigués de Bouzas. La cita tendrá lugar el próximo 26 de octubre, a partir de las 11:00 horas, en la alameda.

Más de 1.500 personas se sumaron al pelotón solidario en la cita de 2024, y la organización, es decir, Avempo -la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple- recuerda la importancia de esta cita como "pilar imprescindible para el mantenimiento de los servicios que ofrece a las personas afectadas de esclerosis múltiple y sus familiares". Además, insisten, tras "mucho tiempo de lucha", la reducción de ayudas que se ha sufrido en los últimos años hace "que la participación social y solidaria sea más importante y necesaria que nunca".

Por otro lado, con esta prueba, Avempo busca también difundir la labor que hace la asociación y

sensibilizar a la sociedad con la esclerosis múltiple, una dolencia, recuerdan, para la que todavía no existe cura y que afecta cada vez más a la gente joven.

Las inscripciones para la prueba estarán abiertas hasta el próximo martes 21 de octubre a través del portal Magmasports (https://magmasports.es/es/eventos/xiii-carreira-solidaria-pola-esclerose-

multiple ).

La carrera, de carácter competitivo y cronometrada, contará con dos modalidades opcionales: 5K -una vuelta al recorrido- y 10K -dos vueltas al recorrido-. Además, el evento también ofrecerá una andaina de 5K sin límite de edad en la que pueden participar menores acompañados de un adulto y todas aquellas personas que opten por hacer el recorrido andando.

Por último, Avempo ha habilitado un "Dorsal 0 solidario" para quienes quieran colaborar con la causa sin tener que realizar la prueba. Las inscripciones para sumarse a esta modalidad permanecerán abiertas hasta el propio día de carrera.