La esclerosis múltiple busca corredores solidarios en el barrio vigués de Bouzas
La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple recuerda la importancia de esta cita como "pilar imprescindible para el mantenimiento de los servicios que ofrece a las personas afectadas de esclerosis múltiple y sus familiares"
La Carrera Solidaria "Eu móvome pola esclerose múltiple" busca a los corredores -y caminantes- más solidarios para la XIII edición de su ya mítica carrera en el barrio vigués de Bouzas. La cita tendrá lugar el próximo 26 de octubre, a partir de las 11:00 horas, en la alameda.
Más de 1.500 personas se sumaron al pelotón solidario en la cita de 2024, y la organización, es decir, Avempo -la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple- recuerda la importancia de esta cita como "pilar imprescindible para el mantenimiento de los servicios que ofrece a las personas afectadas de esclerosis múltiple y sus familiares". Además, insisten, tras "mucho tiempo de lucha", la reducción de ayudas que se ha sufrido en los últimos años hace "que la participación social y solidaria sea más importante y necesaria que nunca".
Por otro lado, con esta prueba, Avempo busca también difundir la labor que hace la asociación y
sensibilizar a la sociedad con la esclerosis múltiple, una dolencia, recuerdan, para la que todavía no existe cura y que afecta cada vez más a la gente joven.
Las inscripciones para la prueba estarán abiertas hasta el próximo martes 21 de octubre a través del portal Magmasports (https://magmasports.es/es/eventos/xiii-carreira-solidaria-pola-esclerose-
multiple ).
La carrera, de carácter competitivo y cronometrada, contará con dos modalidades opcionales: 5K -una vuelta al recorrido- y 10K -dos vueltas al recorrido-. Además, el evento también ofrecerá una andaina de 5K sin límite de edad en la que pueden participar menores acompañados de un adulto y todas aquellas personas que opten por hacer el recorrido andando.
Por último, Avempo ha habilitado un "Dorsal 0 solidario" para quienes quieran colaborar con la causa sin tener que realizar la prueba. Las inscripciones para sumarse a esta modalidad permanecerán abiertas hasta el propio día de carrera.