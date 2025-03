Atletas de Ponteareas (Pontevedra) se unen por una pista de 400 metros: "El Concello hace oídos sordos"

"En Ponteareas pista de atletismo sí, pero non así", es el lema de decenas de camisetas verdes que recorren el municipio y participan en diversas pruebas de atletismo del área metropolitana de Vigo. Desde que, a finales del año pasado, se anunciara la creación de una pista de atletismo en As Rabadeiras (Fontenla), la polémica no ha dejado de rodear el proyecto.

Diputación de Pontevedra A Estrada (Pontevedra) inaugura su nueva pista de atletismo

Según el último plan municipal, la pista será cubierta, de 200 metros, e incluirá vestuarios y una zona multiusos. Sin embargo, tanto el tamaño como la ubicación han generado descontento entre los atletas de Ponteareas, quienes reclaman al gobierno local la construcción de una pista de tamaño normativo, es decir, de 400 metros.

Para hacer oír sus demandas, numerosos clubes y colectivos atléticos de Ponteareas han unido fuerzas y han trasladado sus reivindicaciones al gobierno de Nava Castro.

Atletas de Ponteareas corren con la camiseta "Pista de atletismo sí, pero así non" Cedida

Uno de los principales motivos de su descontento es la localización elegida por el Concello, ya que se encuentra alejada de la zona deportiva de A Freixa, el epicentro del deporte en el municipio. Allí, los atletas entrenan actualmente en una pista de asfalto de unos 500 metros, compartida con el Club Ciclista de Ponteareas y las escuelas deportivas de fútbol. "Estamos muy limitados en su uso y necesitamos una pista adecuada", explica César Vázquez, secretario de Taninos Runners y miembro de la plataforma; haciendo especial hincapié en la palabra "adecuada".

Pero, a pesar de sus intentos de diálogo con el gobierno municipal, los deportistas denuncian que su postura ha sido ignorada. "El Concello sigue haciendo oídos sordos a nuestras reivindicaciones y no tiene en cuenta a los usuarios", critican.

El ejemplo fallido de O Porriño

Los atletas de Ponteareas ponen como ejemplo la pista de 200 metros de O Porriño, que, según afirman, está "prácticamente inutilizada". "No queremos repetir los errores de otros concellos, por eso apostamos por una pista de 400 metros", señala César.

Además, lamentan que el gobierno local haya intentado deslegitimar su movimiento, tildándolo de "político". "Nuestra postura es deportiva, no política", insisten.

Pese a la falta de respuesta institucional, los atletas no se rinden. La "marea verde" de camisetas sigue creciendo y ha logrado unificar a deportistas de distintos clubes en torno a un objetivo común.

Una pista para las nuevas generaciones

El pasado sábado, un equipo ponteareano que vestía los colores del movimiento se proclamó ganador de la Contrarreloj por epijos Alejandro Febrero de Vigo y aprovechó su visibilidad para reivindicar la causa. "No es solo por nosotros, sino por las nuevas generaciones, para que puedan aprovecharla", destacaron.

El colectivo no solo busca una pista de 400 metros para los atletas populares, sino también para la creación de una futura escuela de atletismo en Ponteareas. De hecho, se han ofrecido a colaborar activamente en su desarrollo si el Concello cede ante sus demandas.

Además, subrayan que una pista reglamentaria permitiría la celebración de competiciones oficiales, con un impacto positivo tanto para el deporte amateur como para las escuelas deportivas. También destacan su utilidad para opositores a cuerpos de seguridad, quienes deben entrenar pruebas físicas en instalaciones adecuadas.

#PistaDeAtletismoSíPeroNoAsí

Bajo el lema #PistaDeAtletismoSíPeroNoAsí, el movimiento ha conseguido el respaldo de decenas de atletas y deportistas del área metropolitana de Vigo. Entre ellos, destacan figuras internacionales del deporte como Pedro Nimo y Alice Finot, leyendas del atletismo popular como Dani Bargiela, entrenadores y clubes, que alzan la voz para reclamar lo mejor para el atletismo y sus deportistas.