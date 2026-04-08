El barrio vigués de Bouzas será escenario de la regata O Castro British International School

La regata O Castro British International School alcanzará su cuarta edición el próximo sábado, día 18 de abril. Saldrá desde los pantalanes del Liceo Marítimo de Bouzas congregando a una treintena de laseristas.

La cita deportiva se presentó en el salón principal del Liceo en un acto que contó con la presencia del presidente, Miguel Pereira, así como con Chris Long, Head of the School de O Castro British International School/Globeducate; Berta Martín, Head of Admissions y Manuel Villaverde, presidente de la Real Federación Gallega de Vela.

Pereira agradeció el "decidido apoyo" a la regata por parte del centro escolar, avanzando que, pese a tener que retrasarse su celebración, el evento mantendrá la misma dinámica prevista, tanto en lo que tiene que ver con la organización, como con el programa deportivo.

Long, por su parte, declaró que, "a medida que van pasando los años esta regata se consolida y ha cogido más fuerza. Además, pensando en los más jóvenes, esta es una gran oportunidad para conectar con la naturaleza, sin pantallas, en plena convivencia en el mar con los amigos fuera del aula, con valores muy importantes que promovemos desde el colegio".

Martín, Long, Pereira y Villaverde en la presentación de la regata de O Castro British International School. Cedida

Martín precisó, por su parte, que la regata "es complementaria de nuestro currículum, con el que apostamos por el deporte base, por los niños. Es muy sano y es parte de nuestro proyecto educativo".

Villaverde concluyó las intervenciones mostrando su satisfacción con que la regata lleve el nombre de Juan Pazó, una persona "muy querida en nuestro deporte de la vela, no sólo en Galicia, sino también en resto de España, y que siguió navegando hasta el final de sus días".

La Real Federación Gallega de Vela, la Xunta de Galicia a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, y la Diputación de Pontevedra también colaborarán con este evento. El Comité de la Regata estará dirigido por Carolina Terrón, y contará con la asistencia técnica de Federico Enguix, Alberto Viejo y Yago Crespo.

El programa deportivo contempla la celebración de tres mangas, con el primer Top en el agua a las 12:00 horas y con salidas encadenadas para las categorías de la Clase ILCA convocadas: ILCA 4, ILCA 6 e ILCA 7.

La entrega de premios está prevista a las siete de la tarde en las propias instalaciones del Liceo de Bouzas.