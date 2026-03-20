Las traineras de la provincia de Pontevedra volverán a la Ría de Vigo tras 15 años de ausencia

La Deputación de Pontevedra ha anunciado este viernes la recuperación de la Bandeira Deputación de Pontevedra de Traiñeiras tras 15 años de ausencia. Asimismo, se celebrará el Campeonato Provincial de Bateis.

"Un regreso que nos hace mucha ilusión", ha afirmado la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, ha explicado todos los detalles en el acto de la presentación celebrado en la sede de la Deputación en Vigo.

Acompañada de representantes de la Federación Galega de Remo, del Club Remo Miño, del Club Remo Virxe da Guía, de la SD Tirán-Pereira y de la SD Samertolomeu, Luisa Sánchez ha anunciado que, además de la XXII edición masculina, se estrenará la categoría femenina de la competición.

Las dos pruebas contarán con la participación de algunos de los clubes más destacados de la provincia, que se darán cita el próximo 21 de junio en Tirán, en Moaña (Pontevedra). "Es un paso imprescindible y muy esperado", ha subrayado la vicepresidenta provincial.

Por otro lado, ha avanzado que el Campeonato Provincial de Bateis se celebrará los días 28 y 29 de marzo en Vigo. El evento contará con la participación de un centro de embarcaciones de doce clubs diferentes, lo que supone movilizar a cerca de 750 remeros y remeras.

Esta prueba, en la que competirá el mismo número de tripulaciones masculinas y femeninas, tendrá carácter selectivo para el Campeonato Galego, ya que sólo los cuatro primeros de cada categoría en las finales lograrán el pase a la siguiente fase.