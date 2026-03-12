El campeón de España de taekwondo adaptado es de Bueu (Pontevedra)

Abel Moreira Rodríguez se proclamó vencedor en el Campeonato de España de Poomsae Adultos, Freestyle y Adaptado, celebrado en Sevilla el pasado 21 de febrero. Por este hito, el vecino de Bueu fue recibido por la Corporación local de su municipio natal.

Según relatan fuentes municipales, Abel comenzó a entrenar en la modalidad de taekwondo adaptado en septiembre y, tras su primera incursión en el campeonato español, fue capaz de cosechar el oro.

Tras el éxito conseguido, el Concello de Bueu le entregó una placa al joven. En este sentido, Félix Juncal, regidor de Bueu, aseguró que "estamos honrados e orgullosos de estar con Abel e recoñecerlle os éxitos deportivos que demostran que é unha persoa moi esixente e traballadora". Juncal recordó que, en los últimos años, "Bueu está medrando como pobo e como concello grazas aos éxitos deportivos de moitas persoas en diversas disciplinas".