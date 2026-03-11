Unos 200 escolares participan en unas jornadas inclusivas de deporte adaptado en Pontevedra

La Fundación ENKI, organización sin ánimo de lucro comprometida con la promoción del acceso y la participación en el deporte de personas con diversidad funcional, reunió este miércoles a más de 200 escolares de primaria. Los niños de 8 centros de la provincia de Pontevedra tuvieron la oportunidad de practicar diferentes deportes adaptados, poniéndose en la piel de atletas profesionales.

Las actividades, diseñadas para fomentar la inclusión y el respeto a la diversidad funcional en el deporte han consistido en un total de 10 estaciones "Ponte en mi lugar", diseñadas para acercar la realidad del deporte inclusivo de manera vivencial y participativa.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Pabellón Municipal de Deportes en Pontevedra, se enmarca en la segunda de las fases de sus Jornadas de Sensibilización en Centros Educativos de Galicia.

El presidente de la Fundación ENKI, Ángel López, y la directora de la Fundación pusieron de relieve la buena acogida de la iniciativa por los centros escolares, pero también por todos los colaboradores. Además, Ángel López recordó que estas jornadas sirven para visibilizar lo que se habló en las aulas: "Hoy podéis probar el material adaptado que utilizan niños y niñas de vuestra edad con diversidad funcional".

Además, junto a las actividades propuestas por la Fundación Enki se suman a la iniciativa entidades y clubes deportivos locales, acercando las diferentes modalidades deportivas inclusivas que practican: Club Atletismo Sada (CAS), Asociación Sociocultural ASCM, Amencer ASPACE, Club tenis de mesa Mos, y Vigo Rugby Club; así como el apoyo de la Xunta de Galicia y las empresas colaboradoras: Vegalsa-Eroski, Lanzal, Mástil Rotulación y Quincemil.