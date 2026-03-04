El Rallye Rías Baixas ya prepara su 59ª edición en la que regresa al Súper Campeonato de España

La Escudería Rías Baixas ya trabaja en la que será la 59 edición del Rallye Recalvi Rías Baixas, que este año volverá a formar parte del Súper Campeonato de España de Rallyes (S-CER), la máxima categoría del automovilismo nacional, y reunirá a algunos de los equipos más potentes y representativos del panorama estatal.

La prueba se disputará del 2 al 4 de julio y, según ha adelantado la organización, en líneas generales, mantendrá parte de la estructura de 2025, con Vigo de nuevo en el epicentro de la competición,

Así, contará con el tramo urbano de O Castro, las asistencias en Samil y el podio de salida y llegada en Policarpo Sanz, que el pasado año congregaron a numeroso público. Además, tras años de ausencia, el concello de Ponteareas regresa al rallye con un tramo de nuevo diseño que enlazará la localidad con Salceda de Caselas.

En lo deportivo, ya está confirmada la presencia del vigente campeón José Antonio "Cohete" Suárez (Skoda, con el equipo vigués Recalvi), acompañado esta temporada por la balear Nuria Pons al volante de otro Skoda Fabia; también se suma el campeón del CERA, Jorge Cagiao, con un Citroën C3 y la posibilidad de estrenar un Lancia Ypsilon HF Rally2 en Vigo, mientras Hyundai repetirá apuesta con Pepe López, copilotado por el estradense David Vázquez.

Para la cita viguesa están confirmadas la Renault Clio Trophy, Dacia Sandero Eco Cup, Desafío Peugeot, Peugeot Rallycup Ibérica y la Copa i20N Rallye.