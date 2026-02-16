El Real Club Náutico de Vigo prepara la segunda edición del Congreso del Mar y la Náutica

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reúne con representantes del Real Club Náutico de Vigo. Xunta de Galicia

Representantes del Real Club Náutico de Vigo mantuvieron un encuentro de trabajo con la conselleira do Mar, Marta Villaverde, para avanzar en la colaboración entre ambas entidades y en las actividades que realizan.

En el transcurso de la reunión, recogida por Europa Press, Villaverde trasladó a este colectivo la voluntad de la Consellería de colaborar con el II Congreso de Mar y Náutica que este año coincide, además, con el 120 aniversario del club.

Acompañada por el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, la titular del departamento autonómico enmarcó esta colaboración en el objetivo de seguir ahondando en la coordinación con los distintos agentes del ecosistema del mar.