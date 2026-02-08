La Super Bowl también se vive en Vigo: este local emite uno de los mayores eventos deportivos del año

Pocos eventos paralizan el mundo. La Super Bowl es una de estas citas ineludibles que pone en pausa cada rincón del planeta y Vigo no iba a ser la excepción.

El pub ubicado en Churruca Ocean Rock Bar abrirá sus puertas este domingo para convertirse en la casa del fútbol americano en la ciudad olívica. El local ha organizado una fiesta que combinará música en directo y deporte para disfrutar una de las noches más especiales del año de principio a fin.

La cita comienza a las 22:00 horas, con el concierto de banda viguesa de country-bluegrass Rusty Bones, formada en 2017 por Alex Figueroa (voz y guitarra rítmica), Carlos Saco (banjo y guitarra solista), Esteban Díaz (bajo eléctrico) y David Cruz (percusión).

Su cercano y dinámico concierto acompañará a los aficionados de los New England Patriots y Seattle Seahawks hasta el inicio del partido, que se celebrará en el Levi's Stadium de Santa Clara, en California. Las entradas para disfrutar del evento son gratuitas y se pueden adquirir a través de este enlace.

Además de ver uno de los encuentros más esperados del fútbol americano, los asistentes podrán bailar y cantar durante el Halftime Show, que protagonizará Bad Bunny. El cantante puertorriqueño tomará así el testigo del rapero Kendrick Lamar, cuya actuación no dejó indiferente a nadie.