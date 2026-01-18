El pontevedrés Iago Soto, ganador del programa +Talento Motor de la Diputación de Pontevedra

El pontevedrés Iago García se proclamó vencedor de la tercera edición del programa +Talento Motor de la Diputación de Pontevedra tras marcar el mejor tiempo en la prueba de selección celebrada este domingo en el circuito de A Madalena, en Forcarei.

Iago García, de 23 años, paró el cronómetro en la final en 1:21.637, con apenas 8 décimas de ventaja sobre Lucía Mariño, que terminó en segunda posición. De este modo, García recibirá el patrocinio para participar en la Sandero Eco Cup del Campeonato Gallego de Rallys al volante de un coche ecológico rotulado con el nombre de la Diputación de Pontevedra, sustituyendo así a Roi Rodríguez en el asiento del Dacia Sandero, un vehículo que fue campeón de la primera edición del formato monomarca en suelo gallego.

Al término de la prueba, el nuevo vencedor del programa +Talento Motor mostró su alegría por el resultado y no ocultó el "orgullo" que supondrá representar a su provincia en la Sandero Eco Cup de 2026.

Del mismo modo, confesó tener ante sí una "oportunidad muy grande" para competir oficialmente en el campeonato autonómico. "Afronto la temporada con ganas, hay que ir de menos a más. Va a ser una competición muy disputada porque hay mucho nivel", declaró.

Por su parte, la diputada provincial Belén Cachafeiro, que asistió a la prueba de selección del piloto, valoró la "destreza" y la "pasión" mostradas por Iago al volante, lo felicitó por "este importante logro" y le deseó muchos éxitos en la temporada que afrontará a partir de ahora. Este reconocimiento pone en valor el talento deportivo de nuestra provincia y confirma el éxito de una iniciativa que impulsa oportunidades reales para la juventud, promoviendo valores como el esfuerzo, la superación y el compromiso. Desde la Diputación reiteramos nuestro apoyo al deporte base y al talento emergente", concluyó Cachafeiro.