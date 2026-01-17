Llega a las Rías Baixas un evento deportivo gratuito para 1.000 personas que pasa por dos importantes castillos

Correr es una de las formas más efectivas de mantenerse en forma. Ofrece beneficios cardiovasculares, musculares e incluso mentales, como quema de calorías, fortalecimiento óseo y reducción del estrés.

En este contexto, el running está de moda y ha experimentado un resurgimiento en los últimos años. Para los deportistas más experimentados, los trails representan un auténtico desafío, con recorridos que incluyen grandes desniveles.

Una prueba deportiva entre castillos

Castillo de Soutomaior.

Ya es oficial: llega a las Rías Baixas el Trail 'Entre Castelos', un evento deportivo que esta próxima primavera espera reunir a alrededor de 1.000 corredores para disfrutar de una prueba que recorre los castillos de Sobroso y Soutomaior.

Con el objetivo de impulsar el turismo activo y dar visibilidad al patrimonio de la zona, la Deputación de Pontevedra pondrá en marcha esta actividad completamente gratuita, que se desarrollará a lo largo de dos jornadas llenas de actividades para todos los públicos.

En la primera jornada deportiva, centrada en los más pequeños, tendrá lugar una carrera infantil, actividades promocionales, una charla y una formación con influencers del ámbito deportivo, y en la segunda, una andaina popular y la carrera principal entre el castillo de Sobroso y el de Soutomaior, así como el acto de entrega de premios.

Está previsto que en el Trail 'Entre Castelos' participen alrededor de 1.000 personas. Se ofrecerá, para trasladar a las personas participantes entre los distintos puntos del recorrido, un servicio de lanzadera de autobuses.

La organización del evento, además, ofrecerá una ludoteca con monitores especializados para el cuidado de niños y niñas, con el fin de facilitar la participación de las familias y garantizar una experiencia cómoda e inclusiva.

"Estamos a realizar unhas obras de mellora que prevemos ter finalizadas en abril", mencionó el presidente provincial Luis López. Por estos motivos, justo ese mismo mes, se desarrollará durante un fin de semana este acontecimiento deportivo, que "será un grande revulsivo para a nosa provincia".

El presidente explicó que, en estos momentos, ya se ha realizado una comprobación del terreno, del entorno y de los puntos de interés del recorrido, así como diseñó el itinerario preliminar de la ruta y que se está trabajando en el definitivo para tramitar los permisos.

Por ahora, lo que se conoce del Trail 'Entre Castelos' indica que la ruta pasará por el castillo de Sobroso, prácticamente destruido en el siglo XV durante las Revueltas Irmandiñas, y por el castillo de Soutomaior, con una rica historia y considerado el mejor conservado de Galicia.