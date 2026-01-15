La vela oceánica internacional recalará en Vigo en mayo con La Solitaire du Fígaro Paprec

Desde la izqda.: Carlos Botana, presidente del Puerto de Vigo; Ana Ortiz, delegada territorial de la Xunta; Roberto García, Secretario Xeral para o Deporte; Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra; Mario Cardama, presidente de la Fundación Traslatio; y Daniel Benavides, jefe del Servicio Provincial de Deportes. Juan Caballero

La vela oceánica internacional recalará en Vigo el próximo mes de mayo, concretamente, entre los días 21 y 24 de mayo y en el marco de La Solitaire du Fígaro Paprec, que tendrá en la ciudad olívica el final de la primera etapa y el inicio de la segunda en las fechas citadas.

En el marco de esta iniciativa deportiva, que comenzará en Normandía y se disputará entre la costa norte de Bretaña, el golfo de Vizcaya, Finisterre y las Islas Cíes, habrá además distintas iniciativas paralelas abiertas al público.

La cita, una de las más emblemáticas y exigentes del calendario náutico europeo, cuenta con el apoyo institucional de la Deputación de Pontevedra y del Puerto de Vigo, que aunarán esfuerzos en favor del posicionamiento de las Rías Baixas como escenario natural privilegiado y como referente en la relación entre Galicia y la élite de la vela oceánica internacional.

Un espectáculo deportivo

El domingo 24 de mayo será, sin duda, uno de los momentos más destacados del evento, con la gran salida de la segunda etapa desde la ría de Vigo. Se tratará, tal y como avanzaron desde la organización, de un espectáculo deportivo y visual que permitirá a la ciudadanía y a los visitantes disfrutar de la flota de la clase Fígaro navegando en uno de los enclaves más reconocidos del litoral atlántico europeo.



El evento traerá a la ciudad olívica algunas actividades paralelas. Además de la competición en el mar, la zona pública portuaria de Portocultura incrementará notablemente su actividad en tierra con la instalación de un village público, concebido como un espacio abierto, familiar y festivo. Contará con actividades infantiles, degustaciones gastronómicas y con una programación de conciertos y animación musical prevista para las tardes del viernes 22 y el sábado 23 de mayo.

"Vigo es una ciudad que mira al mar"

La vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, destacó la importancia estratégica de esta nueva edición, así como la experiencia acumulada tras la última escala de la regata en la ciudad: "Vigo es una ciudad que mira al mar, y su puerto se ha convertido en una herramienta clave para potenciar el turismo deportivo, sobre el que estamos haciendo especial hincapié desde la Deputación de Pontevedra. Eventos como La Solitaire du Fígaro Paprec refuerzan nuestra estrategia de promoción del territorio, poniendo en valor nuestra identidad marítima, nuestro litoral y nuestra capacidad para atraer a un público internacional vinculado a la vela oceánica y al turismo de calidad".



Por su parte, el presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, enfatizó el orgullo que supone repetir como sede por segundo año consecutivo tras la experiencia vivida en la última edición: "La Solitaire du Figaro Paprec representa la superación y la excelencia en la vela oceánica, y la ría de Vigo ofrece unas condiciones únicas para este desafío. En 2026 volveremos a abrir nuestras puertas al mundo gracias al compromiso de toda la comunidad portuaria y al respaldo de las instituciones".



Por último, Julie Coutts, directora general de OC Sport Pen Duick, explicó que, "tras el éxito del año pasado, cuando la ciudad acogió de forma magnífica la llegada de la segunda etapa y la salida de la tercera, era fundamental para nosotros renovar esta colaboración. Vigo, con su profunda cultura marítima y su apertura al Atlántico, es una escala imprescindible que ofrece a los regatistas un desafío técnico de primer nivel y una acogida de una calidez excepcional".

Uno de los regatistas, Hugo Cardon, confesó guardar "recuerdos magníficos de la salida desde Vigo: el espectáculo frente a la ciudad es único, con un recorrido costero increíble y ese atardecer entre las rocas al remontar la costa. Tengo muchas ganas de estar en la salida de esta primera etapa con Vigo como destino final".