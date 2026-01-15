La casa de la natación y el waterpolo de Vigo cerrará un mes por fugas de agua

La casa de la natación y el waterpolo no abrirá sus puertas este mes. El Real Club Náutico de Vigo ha comunicado a sus socios y usuarios que cerrará entre 20 y 30 días para asegurar el "correcto funcionamiento de las instalaciones" tras detectar diversas fugas de agua.

El club se había visto obligado a cerrar la piscina en las últimas semanas, debido a una avería provocada por una fuga de agua en una de las tuberías principales. El objetivo era reabrir este viernes, pero los técnicos responsables de la obra han detectado nuevas fugas.

Por esta razón, se ha considerado necesario sustituir por completo la tubería antigua. En consecuencia, para garantizar la seguridad y el "correcto funcionamiento de la instalación", el Real Club Náutico de Vigo ha ampliado el cierre de la piscina.

La duración estimada de estos trabajos se sitúa entre 20 y 30 días, según han informado a sus socios y usuarios. Así, hasta nuevo aviso, las secciones deportivas de natación, waterpolo y natación artística no podrán continuar sus entrenamientos.

Los responsables de cada deporte se pondrán en contacto con los deportistas y sus familias para informarles de las alternativas disponibles. Ahora mismo, se encuentran trabajando para reubicar temporalmente los entrenamientos.