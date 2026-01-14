La Liga de Invierno Cíes–Rande 2026 arranca el 31 de enero con cinco jornadas en la ría de Vigo
La competición reunirá cerca de medio centenar de veleros, suma participación portuguesa y consolida categorías ORC y modalidad de Concentración Náutica
La Liga de Invierno Cíes–Rande 2026 celebra su tercera temporada con un calendario de cinco regatas entre finales de enero y abril en la ría de Vigo, con pruebas de travesía y media distancia programadas en una única jornada de fin de semana.
La competición, impulsada por la coordinación de varios clubes náuticos a ambos márgenes de la ría, incluidas las ensenadas de Baiona y Rande, busca mantener actividad competitiva fuera de los meses tradicionales y reforzar la recuperación de la Clase Crucero.
En el agua competirán alrededor de medio centenar de embarcaciones repartidas en las categorías de Solitarios y A Dos, ORC 0-3, ORC 4, ORC 5 y Concentración Náutica.
Esta última modalidad facilita la participación de veleros que no suelen competir en regatas oficiales al no contar con certificado, con clasificaciones específicas registradas en tiempo real y por orden de llegada.
En los últimos meses, además, se ha incrementado la presencia de barcos y clubes portugueses, ampliando el nivel y diversidad de la flota.
Calendario
- 31 de enero – 15:00 horas – Real Club Náutico de Rodeira
- 14 de febrero – 15:00 horas – Club Náutico San Adrián
- 7 de marzo – 15:00 horas – Real Club Náutico de Vigo
- 28 de marzo – 15:00 horas – Liceo Marítimo de Bouzas
- 25 de abril – 15:00 horas – Monte Real Club de Yates de Baiona