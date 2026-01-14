Presentación de la Liga de Invierno Cíes–Rande 2026.

Presentación de la Liga de Invierno Cíes–Rande 2026. Cedida

Más Deporte

La Liga de Invierno Cíes–Rande 2026 arranca el 31 de enero con cinco jornadas en la ría de Vigo

La competición reunirá cerca de medio centenar de veleros, suma participación portuguesa y consolida categorías ORC y modalidad de Concentración Náutica

Te puede interesar: Mingueza, ¿adiós al Celta?

Publicada

La Liga de Invierno Cíes–Rande 2026 celebra su tercera temporada con un calendario de cinco regatas entre finales de enero y abril en la ría de Vigo, con pruebas de travesía y media distancia programadas en una única jornada de fin de semana.

El símbolo de los Premios Feroz

La competición, impulsada por la coordinación de varios clubes náuticos a ambos márgenes de la ría, incluidas las ensenadas de Baiona y Rande, busca mantener actividad competitiva fuera de los meses tradicionales y reforzar la recuperación de la Clase Crucero.

En el agua competirán alrededor de medio centenar de embarcaciones repartidas en las categorías de Solitarios y A Dos, ORC 0-3, ORC 4, ORC 5 y Concentración Náutica.

Esta última modalidad facilita la participación de veleros que no suelen competir en regatas oficiales al no contar con certificado, con clasificaciones específicas registradas en tiempo real y por orden de llegada.

En los últimos meses, además, se ha incrementado la presencia de barcos y clubes portugueses, ampliando el nivel y diversidad de la flota.

Calendario

  • 31 de enero – 15:00 horas – Real Club Náutico de Rodeira
  • 14 de febrero – 15:00 horas – Club Náutico San Adrián
  • 7 de marzo – 15:00 horas – Real Club Náutico de Vigo
  • 28 de marzo – 15:00 horas – Liceo Marítimo de Bouzas
  • 25 de abril – 15:00 horas – Monte Real Club de Yates de Baiona