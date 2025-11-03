La liga de los seis metros se decide en Sanxenxo (Pontevedra) con la participación de Juan Carlos I

El Desafío Barceló decidirá el título nacional y podio definitivo de La Liga Xacobeo 2025 en aguas de Sanxenxo, con la participación del rey emérito Juan Carlos I. Así, la flota de seis metros cerrará el curso a comienzos de este mes de noviembre en un duelo que se batirá sobre un máximo de cuatro bastones.

El "Bribón" llega como vigente campeón del mundo tras su triunfo en Nueva York. Desde la misma regata estadounidense arribará también su principal rival, el "Titia", de Mauricio Sánchez-Bella, subcampeón mundial y aspirante directo al título nacional. Tal y como explicaron desde la organización, ambos barcos mantienen una temporada "casi perfecta" y todo apunta a un "mano a mano táctico" desde la primera salida.



Por su parte, el "Alibaba II" de Miguel Lago se perfila como el principal favorito para completar el podio en la Liga y como uno de los candidatos a llevarse el Desafío Barceló, con el "Stardust" de Santiago Campos como rival.

No faltarán los clásicos "Ian", de Ricardo Frade; el "Joy", de Nacho del Toro y "Acacia", de Alicia Freire.



Las pruebas arrancarán el sábado, día 8 de noviembre, a las 13:00 horas. En ese momento Sanxenxo volverá a ser testigo, con el Desafío Barceló, de la mejor competición de 6 Metros del país en un fin de semana decisivo que coronará al nuevo campeón nacional y al podio final de la Liga Xacobeo 2025.