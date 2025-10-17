La Diputación ofrece al Concello de Vigo financiación para la construcción de un campo de béisbol Diputación de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra ofrecerá financiación al Concello de Vigo, con cargo al convenio anual que ambas administraciones firman cada año por valor de 5 millones de euros, para la construcción de un campo de béisbol en el que pueda disputar sus partidos como local el Trasnos BC.

Así lo ha avanzado la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, durante la recepción que tuvo lugar en la sede viguesa de la Diputación al equipo finalista del Campeonato de España sub-15 del club vigués, en la que ha valorado el esfuerzo que supone para ellos tener que entrenar en unas instalaciones no homologadas por carecer de campo.

Sánchez ha lamentado que el Trasnos BC tenga que disputar, desde hace años, sus partidos como local fuera de Vigo, por lo que propondrá al gobierno local incluir en el convenio anual correspondiente a 2026 la partida necesaria para hacer realidad esta vieja demanda del club.

Para que eso sea posible, el gobierno local debe aceptar esta oferta y realizar la solicitud pertinente, como cada año con cualquiera de las obras que financia la Diputación de Pontevedra en Vigo.

"Nos da igual la ubicación, dejamos que el Concello elija el lugar que más le convenga. La Diputación está dispuesta a aportar los fondos necesarios con cargo al convenio de 2026 para construir ese campo donde sea. Por nuestra parte, existe plena disposición. Si el gobierno local acepta la oferta y solicita la financiación, sufragaremos esa obra. Es mi compromiso", ha asegurado la vicepresidenta provincial.