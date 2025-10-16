Pontevedra, sede de la Copa del Mundo de Natación Artística 2026

Pontevedra será una de las cinco sedes de la Copa del Mundo de Natación Artística de 2026. El evento organizado por World Aquatics celebrará su décima edición con paradas en cuatro continentes, y la Superfinal en Toronto (Canadá), con un total de 530.000 euros en premios.

El circuito internacional arrancará en febrero en Medellín (Colombia), continuará por París (Francia) y Xi'an (China), y llegará a Pontevedra entre el 29 y el 31 de mayo, antes de poner el broche final con la Superfinal en Toronto (Canadá), del 19 al 21 de junio, como informa Europa Press.

Será la octava ocasión en que España acoge una prueba de la Copa del Mundo de Natación Artística y la número 49 organizada en el país bajo el paraguas de World Aquatics. La llegada del circuito a Galicia promete reunir a algunas de las mejores especialistas del mundo.

La nadadora española Iris Tió Casas, cuatro veces campeona del mundo, celebró la oportunidad de competir ante su público. "Cada vez que actuamos en casa sentimos el apoyo increíble de la gente. El ambiente es único, y poder vivirlo de nuevo en Pontevedra será muy especial", destacó en declaraciones facilitadas por World Aquatics.

Los premios de la edición ascienden a 570.000 dólares, con 72.500 dólares distribuidos en cada una de las primeras cuatro etapas y 280.000 dólares reservados para la Superfinal. Para poder optar a los premios, los atletas deberán haber participado en al menos el 51% de las pruebas del circuito.