Smaku y Cactus Digital se proclaman vencedores en el Trofeo Vila de Portonovo (Pontevedra)

Imagen de la salida del Trofeo Vila de Portonovo frente a la playa de Silgar en Sanxenxo. Moebius

El Trofeo Vila de Portonovo ha celebrado este domingo la final de la primera edición en la que el Bavaria 34 Smaku del Liceo Marítimo de Bouzas, patroneado por Alfonso Rodríguez en la categoría de A2, y el Cactus Digital Petrilla del Club Náutico de Portonovo con una tripulación compuesta por Jaime Barreiro, Víctor Ayan y Javier Porto en A3; se proclamaron vencedores.

La competición, primera edición del Open de España de Tripulaciones Reducidas, formó parte de la Semana Abanca y estuvo organizada por el Club Náutico de Portonovo.

La falta de viento en la ría pontevedresa dificultó su celebración, pero incluso con la climatología en contra la competición salió adelante.

En total participaron cerca de una veintena de cruceros que, ante la falta de viento, vieron su recorrido acortado en la zona de Mourisca, sin completar las 12 millas iniciales.

En A2 Alfonso Rodríguez del Liceo Marítimo realizó una gran regata, imponiéndose a sus dos compañeros de podio: el arousano Manuel Castro Gil del Real Club de Regatas Galicia con un First 35S5-DK, y al Ro 330-SD Quen Vai de Laureano Santiago Moreira del Real Club de Mar Aguete de Marín.

Por su parte en la categoría de tres tripulantes, el Cactus Digital Petrilla del Club Náutico de Portonovo, se hacía con la victoria, por delante de dos barcos del Club Náutico de Beluso: el Arpón IV Seida con Iñaki Carbajo de patrón, y Álvaro Garrido-César Enrique Themudo de tripulantes… y el Espita con José Luis Lastra Baltasar, Pablo Lastra González y Manuel Sánchez.

Tras esta cita A Coruña acogerá el Trofeo Isabel Zendal reservado a competición de J80 con tripulaciones femeninas de toda España. La competición se enmarca en A Coruña Náutica Festival y tendrá lugar el 18 y 19 de este mes.