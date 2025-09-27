La gallega Jéssica Bouzas alcanza la tercera ronda en Pekín tras superar a la ucraniana Yastremska

La tenista gallega Jéssica Bouzas ha alcanzado este sábado la tercera ronda del torneo de Pekín, de categoría WTA 1.000 y disputado sobre pista dura, después de superar a la ucraniana Dayana Yastremska (7-5, 6-4), mientras que Cristina Bucsa ha dicho adiós al caer frente a la británica Emma Raducanu (6-3, 6-3).

La pontevedresa, número 48 del mundo, necesitó una hora y 34 minutos para derrotar a Yastremska, que neutralizó en el octavo juego del primer parcial la rotura lograda tres juegos antes por su rival. La de Vilagarcía de Arousa salvó hasta tres bolas de set con 5-4 antes de volver a romper el saque de la ucraniana y cerrar, en su segunda oportunidad, la manga a su favor.

Ya en la segunda, fue capaz de sobreponerse al adverso 2-0 inicial y firmar dos quiebres que encarrilaron su triunfo, solventado en su segunda pelota de partido. Ahora se verá las caras con la rusa Mirra Andreeva, quinta del ranking WTA, que se deshizo de la china Zhu Lin (6-2, 6-2).

Mientras, Bucsa se despidió del certamen chino frente a Raducanu. En un primer set en el que desaprovechó hasta seis bolas de 'break', la española perdió su servicio en el octavo juego, lo que encarriló el triunfo en el parcial para su rival. Tres nuevas roturas en la segunda manga de la británica, por una de ella, acabaron con la aventura de Bucsa en una hora y 38 minutos.