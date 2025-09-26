Alexis Loison gana la etapa de Vigo a Normandía y vence La Solitaire du Figaro Paprec

Bajo un cielo estrellado y en medio de la fría noche normanda, el Figaro 3 blanco y rojo de Alexis Loison cruzaba la línea de llegada en Saint-Vaast-la-Hougue a las 3:47 horas de la madrugada. Así, el navegante francés se convierte en vencedor de la tercera etapa —iniciada en Vigo— y campeón absoluto de la 56.ª edición de La Solitaire du Figaro Paprec.

Loison ya había llegado segundo a Vigo y partía líder de la general. Con su victoria en esta tercera etapa, consigue un triunfo muy esperado tras casi dos décadas participando en la prueba.

El navegante francés dominó de principio a fin la 56.ª edición de La Solitaire du Figaro Paprec, ganando la primera etapa en Roscoff de Morlaix y la última en Normandía, tras superar las 612 millas que separaban la ría de Vigo de la costa francesa.

"Finalmente lo he conseguido"

"Esta Solitaire fue difícil, estoy muy feliz de ganarla. No sé por qué, pero era más dura que las otras", ha declarado Loison a su llegada. "Siempre tenía una vocecita, todos los años, que me decía insiste y lo lograrás. Finalmente lo he conseguido y, además, con el orgullo de hacer 1º, 2º y 1º", ha añadido.

El francés confirma así una temporada excepcional y deja la puerta abierta a una 20ª participación. Ahora bien, ha adelantado que, de hacerlo, será "sin presión y por puro disfrute".

La pugna por el resto de plazas del podio estuvo muy igualada entre Charlotte Yven y Arno Biston. Yven defendió con éxito la ventaja de 24 minutos que llevaba sobre Biston, firmando así un histórico segundo puesto.

Hugo Cardon, mejor debutante

Entre los recién llegados, el francés Hugo Cardon se impuso en la clasificación Beneteau de los novatos gracias a su victoria en la etapa hacia Vigo. Otro de los jóvenes más destacados fue Tom Goron, que, a sus 18 años, quedó segundo en la etapa desde la ciudad olívica.

Con un tiempo total de 12 días, 10 horas, 54 minutos y 18 segundos, Cardon finalizó su primera Solitaire en un meritorio sexto puesto de la general, confirmando que la escala viguesa marcó un punto de inflexión en su regata.