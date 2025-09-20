Hugo Cardon se impone en Vigo en la segunda etapa de La Solitaire du Figaro Paprec

Vigo coronó este viernes a Hugo Cardon como ganador de la segunda etapa de La Solitaire du Figaro Paprec.

El joven patrón francés, a bordo del Sarth’Atlantique, cruzó la meta en Cabo Home a las 21:14, después de recorrer 486 millas desde la bahía de Morlaix en 4 días, 2 horas y 14 minutos.

Cardon, uno de los trece debutantes de esta edición, logró imponerse a Alexis Loison (Groupe REEL), vencedor de la primera etapa y líder provisional, y a Charlotte Yven (Skipper Macif 2023), primera mujer en completar el recorrido.

La clasificación general provisional mantiene a Loison en cabeza antes de una última etapa.

La entrega oficial de premios de esta segunda etapa está prevista para mañana sábado a las 12:00 en Portocultura, punto de encuentro para los 34 patrones, sus equipos y los aficionados que siguen la regata.

Vigo refuerza así su papel como escenario clave en el calendario internacional de vela.