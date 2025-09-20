Hugo Cardon tras cruzar la línea de llegada.

Hugo Cardon tras cruzar la línea de llegada. Jesús Prieto.

Hugo Cardon se impone en Vigo en la segunda etapa de La Solitaire du Figaro Paprec

El debutante francés cruza Cabo Home tras 486 millas y refuerza la proyección internacional de Vigo como capital atlántica de la vela

Vigo coronó este viernes a Hugo Cardon como ganador de la segunda etapa de La Solitaire du Figaro Paprec.

La flota partiendo de Morlaix

El joven patrón francés, a bordo del Sarth’Atlantique, cruzó la meta en Cabo Home a las 21:14, después de recorrer 486 millas desde la bahía de Morlaix en 4 días, 2 horas y 14 minutos.

Cardon, uno de los trece debutantes de esta edición, logró imponerse a Alexis Loison (Groupe REEL), vencedor de la primera etapa y líder provisional, y a Charlotte Yven (Skipper Macif 2023), primera mujer en completar el recorrido.

La clasificación general provisional mantiene a Loison en cabeza antes de una última etapa.

La entrega oficial de premios de esta segunda etapa está prevista para mañana sábado a las 12:00 en Portocultura, punto de encuentro para los 34 patrones, sus equipos y los aficionados que siguen la regata.

Vigo refuerza así su papel como escenario clave en el calendario internacional de vela.