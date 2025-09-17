La Solitaire du Figaro Paprec afronta un etapa de calma y estrategia rumbo a Vigo

La flota durante la etapa anterior, a su paso por el Canal de la Mancha Thomas Campion

Tras la salida el pasado lunes de la bahía de Morlaix, el viento flojo es ahora el protagonista de unos partes poco auguriosos en la 56ª edición de La Solitaire du Figaro Paprec. Con un viento de entre tres y cinco nudos en su aproximación a Galicia, la posibilidad de una llegada en el mar a la altura de Finisterre ha comenzado a sonar.

Los regatistas navegan en solitario en la que es la penúltima etapa, de 486 millas (900 km), y en la que deben llegar a Vigo a tiempo para reponer fuerzas antes de enfrentarse a la definitiva etapa de esta 56ª edición: una maratón de 612 millas (1.133 km) subiendo por el Atlántico desde Vigo y hasta Saint-Vaast-la-Houge, en Normandía.

En la última clasificación publicada por la organización (a las 17:00 horas de este miércoles), lidera Region Normandie de Jules Ducelier, seguido muy de cerca por Faun de Adrien Simon. Ambos cuentan con experiencia en esta regata, en la que es su segunda participación, mientras que el tercero provisional es el debutante Victor Mathieu, patrón de Elitys.

El Puerto, listo para cuatro días de actividades

Los regatistas llegarán a Vigo entre el 18 y el 21 de septiembre, no se conoce la fecha definitiva ya que depende de los partes meteorológicos. Aun así, esos tres días la ciudad vivirá "una auténtica fiesta" con motivo de la escala de los regatistas.

Durante estos cuatro días, el village de Portocultura y los Jardines del Cable albergarán un completo programa deportivo, cultural y gastronómico abierto al público. Los visitantes podrán además pasear por el puerto para ver de cerca las embarcaciones.

El jueves 18, a partir de las 16:00 horas, comenzarán las primeras propuestas en tierra con zonas de juegos artesanales, talleres interactivos y área gastronómica con foodtrucks.

El viernes 19 se espera la llegada de los primeros barcos de la flota, que será uno de los momentos más esperados del evento. La jornada se completará con actividades para todos los públicos, talleres artísticos y el concierto de la Black Stereo Band por la noche.

El fin de semana traerá consigo la visita de asociaciones locales, experiencias inmersivas y la entrega de premios del sábado a las 12:00 horas. El domingo 21 será el gran día: a las 12:30 horas, los 34 solitarios pondrán rumbo a Francia en la salida final desde la ría de Vigo, una imagen que volverá a situar a la ciudad en el mapa internacional de la vela oceánica.