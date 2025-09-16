La flota de La Solitaire du Figaro Paprec navega rumbo a Vigo en una jornada de transición

La flota de La Solitaire acompañada de delfines en su camino a Vigo Thomas Campion

Jornada de transición para la flota de la 56ª edición de La Solitaire du Figaro Paprec, que navega desde la bahía de Morlaix rumbo a Vigo. Tras un inicio exigente, el segundo día de etapa ha estado marcado por condiciones inestables y vientos más flojos de lo previsto.

El tiempo ha obligado a los regatistas a ajustar constantemente sus velas para no perder terreno. Lo bueno, es que al mismo tiempo el viento ligero les permite aprovechar para intentar descansar algo, comer bien y, sobre todo, planificar el futuro.

Los 34 regatistas, acompañados por decenas de delfines, han afinado su estrategia a la espera del ansiado role que marcará el rumbo hacia el oeste. La evolución de los partes meteorológicos será decisiva para el desarrollo de la etapa y sin duda podría provocar importantes cambios en la clasificación.

Por ahora, Alexis Thomas (Wings of the Ocean), situado en la parte más oriental de una flota que se extiende unas 12 millas, mantiene el liderato. Por detrás, Arno Biston (Article 1) ha optado por una ruta más central, mientras que Arthur Meurisse (Kiloutou) se mantiene en el extremo este. La primera gran virada apunta a que podría redefinir posiciones en una etapa en la que todo está aún por decidir.

Por ahora toca esperar a la evolución de los partes y de la propia regata para poder confirmar el día y la hora exacta en que la flota entrará por la boca norte de la ría de Vigo. Una llegada que será, sin duda, el preludio del espectáculo que se vivirá en Vigo el domingo, día 21, con la gran salida a las 12:30 horas.

La flota de La Solitaire du Figaro Paprec, hoy rumbo a Vigo Thomas Campion

El Puerto de Vigo, listo para recibir a la flota



Mientras la flota continúa su travesía por el Atlántico, Vigo ya se prepara para acoger una cita histórica. El Puerto de Vigo trabaja en la adaptación de sus pantalanes para recibir a los monocascos Figaro 3.

En el muelle de Portocultura y los Jardines del Cable se ultiman los preparativos para armar un village abierto al público que, durante cuatro días, se convertirá en el epicentro de la actividad social, deportiva y cultural en la ciudad.