'Joy' lidera la segunda jornada de la Regata Rey Juan Carlos en Sanxenxo (Pontevedra)

Este sábado se celebró el segundo día de la Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster en Sanxenxo, en una jornada espléndida para la navegación, con viento entablado de unos 11 nudos de media y cielos despejados, que permitieron completar el programa previsto para las siete clases en competición.

Con esta segunda jornada, ya han salido al agua todos los barcos participantes en la décima edición de la regata: más de 180 embarcaciones de 11 países desplegaron sus velas en la ría de Pontevedra.

6 Metros: el 'Joy' se coloca líder de la general

En la clase 6 Metros, la más seguida por la presencia del Rey Don Juan Carlos, el 'Joy' fue el gran protagonista del día. Tras un aplazamiento en tierra que se prolongó hasta las 12:45 horas, el Comité de Regatas dio la señal para que la flota pusiera rumbo al campo de regatas, iniciando así una jornada intensa que confirmó al ‘Joy’ como líder provisional de la clasificación general.

La primera prueba del día, tercera del campeonato, comenzó a las 14:03 horas con viento estable del suroeste y una intensidad de 10-11 nudos. La regata fue muy reñida y, aunque el Alibabá II de Miguel Lago lideró durante la primera mitad del recorrido, finalmente fue el 'Joy', de José Ignacio del Toro, quien se llevó la victoria.

La segunda manga comenzó a las 15:13 horas y estuvo marcada por salidas prematuras de Bribon (a bordo del 'Erica'), Titia (a bordo del 'Acacia') y Alibabá II, que tuvieron que penalizarse antes de reincorporarse a la competición. Pese a ello, el equipo del Titia, liderado por Mauricio Sánchez-Bella, protagonizó una gran remontada que le permitió finalizar la regata en segunda posición.

Con sus dos triunfos de la jornada, el 'Joy' se coloca al frente de la general del Trofeo Diputación de Pontevedra, desbancando a Alibabá II, ahora segundo a cinco puntos. La tripulación del Titia asciende a la tercera plaza provisional, a solo un punto de los segundos, mientras que Bribon se mantiene cuarto.

Okofen marca el ritmo en Mahou J80

La flota de monotipos Mahou J80, junto con la de ABANCA Optimist, ha sido la que más pruebas completó este sábado. Los J80 comenzaron la primera regata rozando las 14:00 horas, tras esperar a que el viento se entablase. Una hora más tarde disputaron la segunda manga, y la tercera se celebró con menos viento –unos 8 nudos–, lo que permitió desvelar a los primeros líderes provisionales de la clase.

Okofen, del experimentado regatista vigués Javier de la Gándara, se coloca al frente de la general con tres mangas disputadas y dos victorias parciales. Les Roches Solgreen, con el grancanario Javier Padrón a la caña, es segundo tras ir de menos a más: tercero en la primera, segundo en la segunda y victoria en la última del día. Cierra este primer podio provisional el Cactus Digital-Petrilla de Jaime Barreiro, del CN Portonovo.

Mañana están previstas otras tres regatas que serán decisivas para definir la clasificación final.

Dos de dos para Mirfak en ORC 0-4

Los cruceros de la clase ORC 0-4 – Trofeo Xacobeo completaron dos nuevas pruebas que comenzaron a las 13:25 horas en el mismo campo de ayer, entre Ons y A Lanzada.

Mirfak, patroneado por Diego López, fue el claro dominador de la jornada en una flota que lucha también por el Trofeo Presidente de la Xunta. Los del CNR Ferrol ganaron las dos regatas del día y encabezan la clasificación provisional. Urbapaz, de José Francisco Edreira, firmó un segundo y un quinto que lo sitúan en la segunda plaza, mientras que Golfiño, de José Naya y representante del CN Ría de Ares, completa el podio gracias a dos cuartos puestos.

Asimismo, las flotas ORC Open y Volvo Balpersa JCH Veteranos comenzaron su participación en esta décima edición de la regata a las 13:13 horas, completando un recorrido costero en la ría de Pontevedra que incluyó el paso por Mourisca y Morrazán.

Tras una espera en tierra, la flota de ABANCA Optimist se dirigió al campo de regatas para disputar tres nuevas pruebas tanto en el grupo Oro como en el Plata. Los equipos de Quirónprevención Vela Adaptada sumaron hoy dos nuevas pruebas frente al espigón de Sanxenxo.

Mañana, jornada final y entrega de premios

El desenlace de esta décima edición de la regata será mañana, domingo, a partir de las 11:00 horas para la clase ABANCA Optimist, mientras que el resto de categorías comenzará a las 13:00 horas.

La entrega de premios pondrá el punto final a la regata a las 19:30 horas y contará con la presencia del Rey Don Juan Carlos; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín; el presidente del RCNS, Pedro Campos; la responsable de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Fuencisla Cid; y la directora territorial de ABANCA en Pontevedra, Carmen Fernández.