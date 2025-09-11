La emoción de la vela vuelve este viernes a Sanxenxo (Pontevedra) con la Regata Rey Juan Carlos

Sanxenxo (Pontevedra) se prepara para vivir un fin de semana de auténtica vela con la celebración de la 10ª Regata Rey Juan Carlos I - El Corte Inglés Máster. La competición reunirá a partir de este viernes a más de 180 barcos de 11 países en la Ría de Pontevedra.

Durante tres días, la cita organizada por el Real Club Náutico de Sanxenxo coronará, además de los ganadores de la regata, a los vencedores del Trofeo Presidente de la Xunta en ORC y J80. También se disputarán los trofeos Diputación de Pontevedra y Xacobeo.

Trofeo Xacobeo para las clases ORC

La flota de cruceros ORC de 0 a 4 navegarán distribuidos en divisiones que se cerrarán mañana en función de la confirmación de registros finales. Las pruebas arrancarán para ellos este viernes a las 16:00 horas, con un máximo de seis mangas previstas hasta el domingo.

Entre los participantes destacan Mirfak, de Diego López y el CN de Ferrol —vencedor en múltiples ocasiones de la regata y el Trofeo Presidente de la Xunta—; Nortemar Peperetes, de José Manuel Millán; y Orion, de Alberto Javier Pérez.

También estarán en Sanxenxo dos de los últimos vencedores del Trofeo Príncipe de Asturias de Baiona: Urbapaz, de Francisco Edreira y el CN Cabanas, y Deep Blue 2.1, del RCN de Vigo y patroneado por Vicente Cid. Todos ellos llegan a Sanxenxo con la vista puesta en sumar puntos y acercarse al triunfo final.

ORC Open se estrenará el sábado con dos pruebas costeras, una por jornada. Bonaventure del RCN de Vigo y el portugués Saplicco Quinta Lamosa son los nombres que suenan más fuerte.

Los 6 Metros reviven el último Europeo celebrado en Sanxenxo

La flota de 6 Metros, con seis barcos clásicos, volverá a llenar la ría de historia. No faltarán Ian, Joy, Stardust y Alibaba II, además de las tripulaciones de Bribon y Titia, que en esta ocasión navegarán a bordo de Erica y Acacia, respectivamente.

Tanto Bribon como Titia se encuentran ya en Oyster Bay (Estados Unidos) donde el 17 de septiembre comienza oficialmente el Mundial de la clase. El equipo liderado por el Rey Don Juan Carlos y Pedro Campos buscará revalidar el título mundial conquistado en 2023 en la isla de Wight (Reino Unido).

El Trofeo Diputación de Pontevedra que se juegan en Sanxenxo será un buen momento para trabajar como tripulación de cara a ese Mundial.

Más competiciones

La clase Mahou J80, con seis pruebas programadas, volverá a ser una de las más competidas a partir del sábado a las 13:00 horas. Entre los participantes destacan Okofen de Javier de la Gándara, Cactus Digital-Petrilla de Jaime Barreiro y Les Roches Solgreen, del CM Mahón.

El barco del armador Pepequín de Orbaneja cuenta a bordo con el grancanario Javier Padrón, recién galardonado con el Premio Nacional de Vela al mejor patrón de monotipos de la temporada.

Los Optimist compitiendo durante la edición anterior María Muiña / Regata Rey Juan Carlos

Los más jóvenes abrirán la competición este viernes a las 14:00 horas con la mayor y más internacional de las flotas con 140 Optimist de 11 países: Brasil, Hungría, Puerto Rico, República Checa, Sudáfrica, Portugal, Turquía, China, Polonia, Reino Unido y España.

Por otro lado, un año más, el Centro Nacional de Vela Adaptada competirá desde mañana en Sanxenxo con cinco equipos liderados por los entrenadores. La organización busca reforzar el compromiso de la regata con la inclusión y la visibilidad de la discapacidad

Por último, la clase Volvo Balpersa Veteranos ofrecerá el espectáculo de la vela más tradicional en dos regatas costeras, el sábado y el domingo. Además, la gran batalla por el Trofeo Presidente de la Xunta 2025 vivirá en Sanxenxo su gran final, donde se decidirá a los campeones del circuito gallego de alto nivel en las categorías ORC 0-4 y J80.

Programa social: gastronomía y música en el village

El village de la regata será, como cada año, el punto de encuentro en tierra una vez terminadas las pruebas. La campaña Galicia Sabe Amar ofrecerá degustaciones de productos del mar cada tarde, junto a las tradicionales cenas marineras.

A partir de las 21:00 horas, los conciertos. El viernes actuará el Grupo Chroma, mientras que el sábado será el turno de Desconcerto. El domingo será la entrega de trofeos, a las 19:30 horas, que pondrá el broche de oro a la décima edición de la regata.