Pedro Delgado estalla contra los manifestantes pro-Palestina de La Vuelta en Mos: "Daña nuestra imagen como país"

La Vuelta a España no está exenta de polémica. Este año los protagonistas de cada etapa son las protestas contra la participación del equipo de Israel-Premier Tech y a favor de Palestina. Este martes, en la 16ª etapa, los manifestantes consiguieron su objetivo: boicotear La Vuelta, la cual terminó a 8 kilómetros de la meta, en Mos (Pontevedra), tras cortar la carretera.

A favor o en contra de los manifestantes, son muchas las caras conocidas, exciclistas, periodistas o diferentes personalidades, quienes no han dudado en dar su opinión sobre este tema. Pedro Delgado, ganador del Tour de Francia en 1988 y dos veces de La Vuelta a España, ha dado su opinión para el Diario As.

"El deporte y La Vuelta a España no lo soluciona. Es un problema político"

La 16º etapa de la Vuelta a España se vio interrumpida por una protesta pro-palestina que obligó a los organizadores a adelantar la meta en 8 kilómetros. La acción sorprendió a ciclistas, organizadores y público, y ha dado lugar a muchas opiniones.

El exciclista Pedro Delgado, una de las voces más reconocidas del ciclismo español, no tardó en pronunciarse con contundencia en el Diario AS.

"No pueden echar al equipo de Israel, porque contraería un gran problema para la propia Vuelta a España, porque tienen derecho y no se les puede expulsar así porque sí", opina.

Para el segoviano, lo que ocurrió en Mos trasciende lo deportivo. "Es un tema político, no un tema deportivo", subrayó, desmarcando al ciclismo de cualquier responsabilidad directa en el conflicto.

Así, aunque reconoce el derecho a la manifestación, cuestiona el enfoque de esta y su objetivo: "Pueden protestar todo los días. Lo único que van a hacer es notoriedad, que es lo único que quieren [...] Si nuestros políticos no reaccionan como es debido pues..."

Además, señala que estas protestas suelen tener un patrón muy marcado y que "no son espontáneas", y añade: "Están muy bien elaboradas porque vemos que están en puntos claves. Lo único que consigues es deslucir este deporte, deslucir la Vuelta a España y dañar nuestra imagen como país", lamentó.

No obstante, muestra una cierta empatía por lo que está sucediendo en Gaza, y apunta. "Todas estas protestas ,que son lógicas, en el momento que llegan a este nivel, cuando los políticos no son capaces de arreglarlo, a nadie se le puede pasar por la cabeza que la Vuelta a España y el deporte lo vayan a arreglar", sentenció, opinando que al ciclismo no le corresponde resolver este conflicto.

A modo de conclusión, lanzó una reflexión que busca equilibrio entre el derecho a la protesta y el respeto al evento deportivo de gran magnitud: "Creo que están enfocando mal el tiro. Está bien protestar, mostrar sus quejas, pero no interrumpir como estamos viviendo un día sí y otro también".

Finalizó con una valoración personal, dejando entrever que hay algo más detrás: "Estas manifestaciones, desde mi punto de vista personal, creo que están muy interesadas por parte de alguien. Aparte del tema solidario que tenemos que tener con lo que está pasando en Gaza, pero creo que no es la manera de arreglarlo porque La Vuelta a España y el ciclismo no tiene potestad para arreglarlo", sentenció.