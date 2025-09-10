Cuenta atrás para la última carrera Vigo Contra el Cáncer: inscripciones, modalidades y todos los detalles

Imagen de una edición anterior de la carrera Vigo contra el cáncer, impulsada desde la entidad que lleva el mismo nombre. Vigo contra el cáncer

Las calles de Coia volverán a teñirse de azul contra el cáncer el próximo 19 de octubre. El barrio acogerá la última edición de la carrera Vigo Contra el Cáncer, tras 12 años recaudando fondos para la investigación contra la enfermedad y desarrollando actividades para los pacientes de Oncología pediátrica del Hospital Álvaro Cunqueiro.

Bajo el título A Derradeira, llega el adiós de la carrera que ha congregado miles de personas sumando zancadas y kilómetros desde 2013, por una causa que "nos interpela a todos". "Vigo Contra el Cáncer nunca ha sido sólo una carrera", han afirmado en un comunicado desde la organización.

La confianza brindada por los vigueses y viguesas en estos doce años de trabajo ha hecho posible que Vigo Contra el Cáncer haya donado más de 280.000 euros a la investigación contra el cáncer. El objetivo de la asociación es decir adiós habiendo alcanzado la cifra de los 300.000 euros donados a investigación.

Ya es posible inscribirse

Las personas que deseen participar en una de las grandes citas del otoño de Vigo pueden inscribirse ya en la carrera. La inscripción se puede llevar a cabo online —en la página web de la Asociación— o de manera presencial en la planta de deportes de El Corte Inglés, a partir de este miércoles.

El objetivo de la organización es lograr otra vez la cifra máxima de inscritos, 5.000 personas. El plazo para inscribirse en la prueba finalizará el próximo 13 de octubre, aunque puede cerrarse antes en caso de alcanzar el número máximo de participantes.

Como siempre, la carrera se desarrollará con dos modalidades: una de 5 kilómetros —no competitiva, que se puede realizar corriendo o andando— y otra de 10 kilómetros —cronometrada, con premios e incluida en el programa municipal de carreras populares Run Run Vigo—.

Todos aquellos inscritos en las modalidades de 5 y 10km recibirán, con su dorsal, una camiseta conmemorativa de esta XII edición. También se ha habilitado un ‘Dorsal 0’, es decir, un dorsal solidario. Las inscripciones realizadas como ‘Dorsal 0’ no incluyen camiseta conmemorativa ni participación en la prueba.

¿Cómo será la carrera?

La carrera se llevará a cabo el domingo 19 de octubre. La salida será desde la Avenida de Castelao, desde la zona donde se celebran habitualmente las fiestas de Coia. El recorrido completará la Avenida de Castelao, y al final de la misma, la carrera continuará en línea recta hacia la Avenida de Europa.

Luego, avanzará aproximadamente hasta la Fundación Sales, donde hará un cambio de sentido para volver; continuará en dirección Plaza América hasta el túnel, y regresará a La Explanada, a la altura del punto de partida en la Avda Castelao.

Allí, rematarán aquellos participantes de la carrera de 5 kilómetros, mientras que aquellos que completen los 10 kilómetros tendrán que realizar una segunda vuelta al circuito. Además, se llevará a cabo una prueba adaptada.

Esta saldrá a las 9:45 horas, mientras que las salidas de las carreras de 10 y 5 kilómetros serán a las 10:00 y a las 10:45 horas, respectivamente. Entonces, la Policía Local cortará el tráfico en Castelao y en la Avenida de Europa para garantizar la seguridad de participantes y público.

Recogida de dorsales

Los dorsales podrán recogerse el sábado 18 (en horario de 10:00 a 21:00 horas, en El Corte Inglés) o el propio domingo 19 en La Explanada de Coia (de 08:00 a 09:30 horas en el caso de los corredores de 10km y de 08:00 a 09:45 horas para aquellos participantes en la prueba de 5km).

En esta XII edición también estará disponible el servicio de guardarropa. Los corredores podrán dejar sus pertenencias en el mismo hasta media hora antes de la salida de su prueba.

Donación

En el presente 2025, Vigo Contra el Cáncer donará los beneficios de su carrera anual al proyecto “Nuevas oportunidades para pacientes con sarcoma – VIGO4SAR”. Está liderado por la Dra. María Mayán, investigadora del grupo CellCOM en el CINBIO (Universidad de Vigo), junto con el oncólogo Dr. Juan Carrasco, del Hospital Público Álvaro Cunqueiro y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS).

Los sarcomas son un grupo heterogéneo de más de 200 tipos y subtipos de tumores que afectan principalmente a los tejidos blandos y al hueso. Suelen presentarse en niños y jóvenes, donde la enfermedad tiene un gran impacto.

El objetivo de este grupo de investigación es desarrollar una plataforma de cribado para estos pacientes con sarcoma, con la intención de que esta permita seleccionar los tratamientos a los que mejor responde un determinado tumor, evitando así terapias ineficaces.