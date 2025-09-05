Vigo será capital mundial del hockey sobre patines este fin de semana por una causa justa Hockey Club Cies

Este fin de semana, el Pabellón Pablo Beiro de Bouzas acogerá el Torneo Internacional de Vigo de Hockey sobre patines que organiza el Hockey Club Cíes en beneficio de la Asociación Española de Hiperplasia Suprarrenal Congénita.

Así, tanto el sábado como el domingo, de 09:00 a 18:00 horas, competirán las categorías base de equipos de España y Portugal; después, de 18:00 a 22:00 horas, se jugará el torneo senior.

El sábado a las 20:00 horas, el actual campeón de Europa, Barcelos, se enfrentará al Liceo de A Coruña; el domingo a las 18:00 horas, será el duelo entre el Carvalhos y el Liceo.

Además, el torneo estará amenizado con música, un área de foodtrucks y sorteos.

Los beneficios irán destinados a la Asociación Española de Hiperplasia Suprarrenal Congénita, una enfermedad rara que padece una de las jugadoras del club, Iria Castro, de 10 años.

La entrada solidaria senior es de 3 stocks para los adultos, los niños podrán entrar gratis. Además, se ha habilitado una Fila 0 para donaciones en este número de cuenta: ES43 2080 5205 6030 4002 3015, o por Bizum al 06017.