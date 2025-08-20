El Club de Golf Ría de Vigo cierra una semana de golf vibrante, con aforo completo y pasión en cada golpe

Pese a la ola de calor que obligó a retrasar el inicio de las competiciones, el evento deportivo, celebrado entre el 11 y el 15 de agosto, fue un punto de encuentro para los amantes de este deporte

La pasión por el golf y la vida social volvió a desbordar el Club Ría de Vigo en su semana grande. Pese a la ola de calor que obligó a retrasar el inicio de las competiciones, el ambiente en las instalaciones no perdió un ápice de intensidad. Al contrario: cada jornada se vivió con una energía extraordinaria, con el aforo completo y una participación que convirtió el evento en una auténtica fiesta deportiva y social.

Durante varios días, el club se convirtió en punto de encuentro para jugadores, familias y aficionados, que disfrutaron tanto del deporte como de una programación paralela llena de sorpresas. Las risas compartidas, las conversaciones entre amigos y la deportividad sobre el césped hicieron de la cita un referente del calendario estival.

El gran colofón llegó con la ceremonia de entrega de premios. En un ambiente de entusiasmo, las ovaciones del público y el sincero reconocimiento a los patrocinadores marcaron un cierre emocionante.

Entre las iniciativas más aplaudidas figuró el sorteo tecnológico promovido por Optima Wow, que sorprendió a todos por su originalidad. A través de una encuesta interactiva, los participantes no solo optaban a premios, sino que recibían respuestas personalizadas gracias al uso de inteligencia artificial, transformando un simple cuestionario en una experiencia innovadora y divertida.

De este modo, el Club Ría de Vigo volvió a demostrar que deporte, innovación y vida social pueden convivir de forma natural. La combinación de golf de alto nivel, actividades originales y un público entregado dejó claro que la cita es ya un clásico esperado cada temporada.

La semana concluyó con un mensaje claro: el golf en Ría de Vigo no es solo un torneo, es una celebración compartida donde la tecnología, la amistad y la pasión por el deporte se dan la mano para crear momentos memorables.