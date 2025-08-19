La Semana Abanca reunirá a 2.500 deportistas en Galicia hasta noviembre.

Este martes se ha presentado en Vigo la vigésimo sexta edición de la Semana Abanca, que este año organizan de manera conjunta diez entidades deportivas gallegas, con el respaldo de las federaciones gallega, española y portuguesa de diferentes modalidades náuticas.

El calendario de pruebas se prolongará hasta la primera semana de noviembre e incluirá competiciones de esquí náutico, wakeboard, remo, piragüismo y vela. En total, unos 2.500 deportistas participarán en este evento que se ha consolidado como una de las grandes citas multideportivas del noroeste peninsular.

La Semana arrancó este pasado mes de junio con el Ibérico de J80 en Bouzas y continuará con pruebas de gran nivel como el Open Ibérico de esquí náutico en la Pista Internacional del Miño, el Ibérico de Ilca en las Islas Cíes, el Clinic Internacional de Optimist en Castrelo de Miño y regatas en A Coruña. También destacan la regata de cruceros Vila de Bouzas, el Open de España de tripulaciones reducidas en Portonovo, y la cita femenina Isabel Zendal en A Coruña.

El cierre de la competición se vivirá en Marín con el Trofeo Ence-Villa de Marín de remo y piragüismo, que incluirá un desafío internacional de dragones con equipos gallegos y participantes destacados del Mundial de Filipinas 2024.

Durante la presentación, también se entregaron los galardones de Comodoros de Honor, que recayeron en Javier Ruiz de Cortázar, presidente de CEACNA, y en el joven rider vigués Hugo Bugarín de Francisco, bronce mundial en Lisboa.

Calendario