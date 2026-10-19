El Celta y los productores de pesca de Vigo renuevan su alianza para fomentar el consumo de pescado fresco. Cedida

El Celta y los productores de pesca de Vigo renuevan su alianza para fomentar el consumo de pescado fresco

La Fundación Celta de Vigo y la Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto de Vigo (OPPF-4) han renovado su acuerdo de colaboración para dar continuidad a la campaña "Pescados de Primera", que alcanza su tercer año con el lema "A comernos Europa".

La iniciativa, impulsada a través del sello Fresco&Salvaje, busca fomentar el consumo de pescado fresco entre los más jóvenes y promover hábitos de alimentación saludables vinculados a la práctica deportiva.

El acuerdo contempla nuevas actividades a lo largo de 2026, entre ellas visitas del programa Celta na Escola, la participación de Fresco&Salvaje en eventos deportivos de la Fundación Celta y la elaboración de contenidos audiovisuales sobre alimentación y deporte.

La colaboración da continuidad a una campaña puesta en marcha en 2024 que ya ha llevado a jugadores del Celta a centros educativos de Vigo. Entre las actividades desarrolladas destaca una visita al colegio Amor de Dios, donde más de 300 escolares participaron en una charla sobre alimentación saludable con el entonces portero del equipo Vicente Guaita.

El proyecto cuenta con financiación de la Xunta de Galicia y la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).