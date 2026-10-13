El Celta propone a Manuel Villanueva, exdirectivo de Mediaset, para su consejo de administración

El Celta afronta la próxima semana cambios en su directiva. La presidenta del club olívico, Marián Mouriño, ha propuesto la renovación del consejo de administración, cuyo nombramiento será sometido a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo martes 20 de octubre en el Salón Regio de A Sede.

Según ha informado el propio Celta, José Maroto, empresario costarricense, y Manuel Villanueva, periodista gallego, son los nombres elegidos para la propuesta de renovación. Del primero destaca una amplia trayectoria en el ámbito empresarial y en la gestión deportiva, y, sobre el segundo, su dilatada experiencia en la industria audiovisual.

Estos cambios se producen tras la salida de Xisela Aranda y la no continuidad de José Álvarez una vez finalice su mandato actual. El club quiere agradecer a ambos "su dedicación, compromiso e implicación" durante estos últimos años como miembros del consejo, así como la contribución realizada al desarrollo del proyecto del Celta durante esta etapa.

Nueva configuración

El nuevo consejo de administración busca incluir perfiles complementarios, con experiencia en ámbitos como la gestión empresarial, la comunicación, el deporte y el desarrollo estratégico, y que contribuyan al crecimiento y la consolidación del proyecto del Celta. Se sigue apostando por un consejo con perfiles diversos y experiencia contrastada en sus respectivos sectores. Con todo, una amplia mayoría repetirá en la propuesta.

Sergio Álvarez , ex guardameta celeste y cofundador de la Escuela de Porteros Sergio Álvarez, de la Fundación Celta.

, ex guardameta celeste y cofundador de la Escuela de Porteros Sergio Álvarez, de la Fundación Celta. Antón Álvarez , Senior Advisor de Evercom, agencia creativa de marketing y comunicación, de Trascendent, consultora estratégica de sostenibilidad e impacto, y de Unlimited Spain, aceleradora de startups de impacto.

, Senior Advisor de Evercom, agencia creativa de marketing y comunicación, de Trascendent, consultora estratégica de sostenibilidad e impacto, y de Unlimited Spain, aceleradora de startups de impacto. Carmela Cuevas , responsable de Control de Gestión Comercial de Zara (Inditex) y business angel en Velca.

, responsable de Control de Gestión Comercial de Zara (Inditex) y business angel en Velca. José Manuel Amoedo , socio fundador del bufete Amoedo & Lago Abogados y socio titular en Pontevedra del despacho colectivo Eurix Abogados AIE.

, socio fundador del bufete Amoedo & Lago Abogados y socio titular en Pontevedra del despacho colectivo Eurix Abogados AIE. José Maroto , empresario costarricense, cofundador de Mayca S.A., propietario del Sporting FC, equipo de la Primera División de Costa Rica, y con experiencia en inversión, food service y gestión deportiva.

, empresario costarricense, cofundador de Mayca S.A., propietario del Sporting FC, equipo de la Primera División de Costa Rica, y con experiencia en inversión, food service y gestión deportiva. Manuel Villanueva , periodista gallego con más de 40 años de trayectoria profesional, considerado uno de los principales directivos de la televisión en España tras liderar durante más de dos décadas la dirección general de Contenidos de Mediaset España. Posee una dilatada experiencia en gestión de contenidos audiovisuales, prensa escrita, radio, docencia y publicación editorial.

, periodista gallego con más de 40 años de trayectoria profesional, considerado uno de los principales directivos de la televisión en España tras liderar durante más de dos décadas la dirección general de Contenidos de Mediaset España. Posee una dilatada experiencia en gestión de contenidos audiovisuales, prensa escrita, radio, docencia y publicación editorial. Miguel Álvarez, CEO de Grupo GES Industrial, socio director de Marcapital Ventures S.L. y Norfood S.L., inversor en startups, consejero en el Club Financiero de Vigo S.A. y patrono de la Fundación Celta.

La composición definitiva de este nuevo consejo de administración quedará sujeta a la aprobación de los accionistas en la Junta General del próximo 20 de octubre, convocada a las 19:00 horas en A Sede, en Vigo.