Cuenta atrás para la estatua de Iago Aspas en Vigo: estará instalada en primavera

Comienza la cuenta atrás para Iago Aspas tenga su estatua en Vigo, un homenaje de la ciudad olívica para reconocer la "trayectoria excepcional" de la leyenda y eterno capitán del Celta. Según ha avanzado el alcalde, Abel Caballero, la pieza estará instalada en primavera en el estadio de Balaídos.

El regidor olívico ha mantenido este viernes un encuentro con el jurado que seleccionará la estatua entre las 19 propuestas presentadas. Además, éstas optarán a tres premios: el primero estará dotado con 9.000 euros y sirve para la realización de la escultura; el segundo, con 4.000 euros; y el tercero, con 2.000 euros.

El jurado estará conformado por el concejal de Cultura, Gorka Gómez; el hermano de Iago Aspas y exjugador del Celta, Jonathan Aspas; Carlos Cao, en representación del club; la jefa del área de contratación del Concello, Beatriz Barbará; el jefe de Servizos Xerais, Jerónimo Centrón; la jefa de Patrimonio Histórico, María Gómez; el jefe del servicio de museos, Manuel Rey; y la coordinadora de exposiciones del Marco, Pilar Souto.

Según ha detallado Caballero en un audio enviado a los medios de comunicación, el ganador del concurso realizará la escultura y, una vez formalizado el contrato, el escultor o escultora tendrá un plazo máximo de tres meses para crearla. Posteriormente, el Concello instalará la estatua entre las gradas de Marcador y Tribuna.

La previsión municipal es que quede instalada en primavera, entre los meses de marzo y abril. Además, el alcalde ha avanzado que la escultura será en fundición de bronce artístico con pátina conservadora, tendrá 1,76 metros de altura y el jugador llevará la vestimenta del Celta.