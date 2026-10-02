Confirmado el horario del derbi femenino entre As Celtas y RC Deportivo Abanca B

Los juveniles de División de Honor del Celta abrieron con victoria el casillero de los derbis gallegos el pasado domingo 20 de septiembre. Casi un mes después, será el turno de As Celtas, que se enfrentará con el filial femenino del Deportivo de A Coruña el próximo sábado 10 de octubre.

Ambos conjuntos se encuentran en la parte alta de la clasificación de la Segunda Federación Femenina. Las celestes se ubican en la cuarta posición con 8 puntos, tan sólo una posición por detrás del Deportivo Abanca B, que suma 9 puntos.

Se enfrentarán el próximo sábado 10 de octubre en A Madroa, donde tratarán de asegurar su lugar entre los tres mejores equipos de la categoría. El partido comenzará a las 17:00 horas, según ha avanzado el conjunto olívico.

As Celtas tendrá la oportunidad de llegar a lo más alto de la clasificación si vence este domingo 4 de octubre al Real Oviedo en Asturias, actual líder. Por su parte, las coruñesas llegarán a Vigo tras enfrentarse al filial del Osasuna, que ahora se encuentra en penúltima posición.

Será el primer derbi en categoría absoluta, tres meses antes del mayor partido de fútbol de Galicia. El Celta y el Deportivo de A Coruña masculinos se medirán el 3 o 4 de enero en el estadio municipal de Balaídos, tras ocho años sin enfrentarse en Primera División.