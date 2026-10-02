Burcio como titular, primer gol de Aleix Febas… los detalles del Celta - Santa Clara

Para preparar un mes de octubre que será muy intenso, el Celta programó este viernes un encuentro de entrenamiento frente al Santa Clara, conjunto que está situado en la cuarta posición del campeonato portugués. El encuentro finalizó con 1-1 en el electrónico y por parte del Celta anotó Aleix Febas, su primer tanto con la camiseta celeste.

La alineación titular contó con varios futbolistas importantes en este comienzo de temporada (Javi Rueda, Yoel Lago o Hugo González), jugadores que están recuperando sensaciones tras un inicio de curso frenado por las lesiones (Borja Iglesias o Aleix Febas) y otros activos de la plantilla que están rotando más como Javi Rodríguez, Faye, Javi Galán o Driouech.

La noticia más relevante ha sido la titularidad de Hugo Burcio. El canterano es uno de los futbolistas llamados a dar un paso adelante en el próximo tramo de la temporada. La lesión de Miguel Román abre un hueco en el centro del campo y el madrileño debe aprovechar la oportunidad. En las imágenes publicadas por el Celta se pueden apreciar varias de sus virtudes como su capacidad para robar y transitar hacia delante.

Capitanía para Iván Villar

Otra noticia positiva fue volver a ver en los terrenos de juego a Iván Villar. El guardameta de Aldán ha vivido un momento personal complicado el último mes y en este amistoso ha podido volver a ocupar la portería del Celta. Además, como uno de los jugadores más longevos de la plantilla, Iván portó el brazalete de capitán para el choque frente al Santa Clara.

Por su parte, el tanto celeste tuvo lugar en el primer período. Una internada por el costado diestro de Hugo González terminó en un gran golpeo de Aleix Febas, abajo a la derecha del portero, para anotar su primer tanto como jugador del Celta. Febas será pieza clave para Claudio Giráldez tras superar los problemas en el costillar que le apartaron durante un par de semanas.

Tras el partido, los jugadores podrán disfrutar de un par de días libres antes de regresar el próximo lunes a los entrenamientos. Por delante, se avecina un aluvión tremendo de partidos (5 en 15 días) que obligará a Claudio Giráldez y su plantilla llegar en las mejores condiciones posibles para los duelos de LaLiga y Europa League.

Atención con Radu

Uno de los aspectos negativos de la jornada llega desde Rumanía. El medio "Gazeta Sporturilor" informó esta mañana que Andrei Radu no será de la partida en el próximo compromiso de su selección debido a unas molestias en su hombro derecho. Habrá que esperar al regreso del guardameta a Vigo para conocer si dicha dolencia es grave o si queda en un simple susto.