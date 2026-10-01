¿Qué es un cuerpo libre articular? La lesión que atormenta al Celta: "Con Cota, el pronóstico es excelente"

El término de moda durante esta semana en el seno del Celta es indudablemente cuerpo libre articular. La lesión de rodilla que apartará de los terrenos de juego tanto a Miguel Román como a Jones El-Abdellaoui. Ambos problemas han ocurrido en un plazo de una semana por lo que es necesario conocer a fondo esta lesión.

Para ello, desde Treintayseis se ha contactado con el doctor Pedro Luis Ripoll, uno de los traumatólogos y cirujanos más reconocidos de España. En primer lugar nos explica en qué consiste dicha lesión. "Es un desprendimiento de un trozo de hueso recubierto de cartílago de la superficie articular de la rodilla. Técnicamente se conoce como ratón articular porque se desplaza por toda la articulación libremente y en un momento determinado puede producir un bloqueo en la articulación y provocar una lesión de mayor importancia".

Aunque en este caso, diferente al de futbolistas que fueron operados anteriormente de su rodilla, el pronóstico es “mucho más favorable”. Hay que diferenciar que la causa puede deberse a dos circunstancias. La primera sería traumática. "Al principio pasa desapercibida, pero con el tiempo puede producir un desprendimiento". La otra causa principal tiene relación con problemas durante la adolescencia como la osteocondritis disecante. Esta, en palabras de Ripoll, "produce una disminución en el riego sanguíneo del hueso y con el tiempo pierde vitalidad".

"El pronóstico es favorable"

El principal consejo para esta lesión es la operación inmediata. "Hay que sacar el fragmento y rellenar el hueco. Esto es indudable. No es una lesión para mirar para otro lado", explica el Doctor Ripoll a la vez que alaba el trabajo del equipo médico del Celta. "Han actuado muy bien (el Celta)", indica.

Respecto al pronóstico, al ser realizada una artroscopia para la operación, se estima un período de baja "entre 6 y 8 semanas, aunque dependerá del tamaño y ubicación del cuerpo libre articular". Aunque deja claro que en manos del Doctor Cota, que será el encargado de la operación de Miguel Román, el pronóstico es "excelente".

"No existen casualidades"

El trabajo del Celta es ahora descubrir las principales causas de que dos futbolistas hayan sufrido el mismo tipo de lesión con apenas una semana de diferencia. "No existen casualidades con las lesiones. Es un hecho que hasta que no se conozcan las causas no se puede establecer una relación entre ambos procesos", aclara el Doctor Ripoll.

En estos momentos, ambos futbolistas comienzan su período de recuperación (aunque Miguel Román aún no ha sido operado) que les tendrá apartados de los terrenos de juego durante el próximo mes de competición. Lo más seguro es que ambos futbolistas estén de vuelta en la dinámica del equipo durante el próximo parón de selecciones de noviembre.