Conxemar y Celta avanzan en una "alianza estratégica" que podría suponer el cambio de nombre del estadio

Una "alianza estratégica". Así ha definido el presidente de Conxemar, Eloy García, las negociaciones que mantienen con el Real Club Celta y que podrían suponer un cambio en el naming del estadio de Balaídos, que hasta ahora lleva el "apellido" de Abanca.

Este miércoles, el Faro de Vigo adelantaba este futuro acuerdo, que el propio presidente de Conxemar confirmaba tras la presentación del Informe sectorial 2026, y que está basado en los valores que ambas entidades comparten, como "el trabajo de equipo, el esfuerzo y el juego limpio" y "la nutrición y el medio ambiente".

Según García, están "trabajando" con el club celeste y están "contentos con los avances" ya realizados, aunque no hay "nada cerrado".

"Es un acuerdo en el que Conxemar y el Celta de Vigo compartimos muchos valores. Eso facilita las cosas", ha remarcado el presidente de Conxemar, que no ha querido entrar en más detalles, como en que conlleve el cambio de nombre del estadio.

Precisamente, el patrocinio de Abanca, que aparece en el nombre oficial del municipal, ha sido un aspecto muy criticado entre los aficionados, que ahondan en la circunstancia de que el banco sea dueño del Deportivo, eterno rival, y el apoyo económico que eso supone.

Negociaciones "bastante avanzadas"

Según ha podido saber Treintayseis, se trata de unas negociaciones de un "acuerdo estratégico" que están "bastante avanzadas", pero de la que quedan todavía flecos por cerrar, así como definir aspectos que se están dando por hechos por las informaciones que han ido saliendo.

Fuentes conocedoras de la negociación señalan que en el aspecto económico tampoco hay nada definido y remarcan que Conxemar se trata de una asociación empresarial sin ánimo de lucro, por lo que las inversiones son limitadas por este aspecto.

La "intención" es poder comunicar el acuerdo de manera oficial y explicar los aspectos que conlleva para ambas entidades antes de la celebración de la feria de Conxemar, que arranca el 5 de octubre.

Concesión recién firmada

Estas negociaciones se enmarcan en la reciente concesión del Concello de Vigo al Celta del estadio de Balaídos de 50 años, ampliable hasta un máximo de 75.

Durante este tiempo, el Celta podrá explotar en exclusiva el estadio y sus diferentes espacios y locales, excepto los pabellones e instalaciones situados bajo la grada de Río. Para ello, el club deberá pagar un canon anual de 802.837,93 euros.

La concesión establece derechos y obligaciones para el Celta. En el primer caso, alusivos a la utilización de la instalación deportiva, comercialización de los derechos audiovisuales y de todo tipo, establecimiento de una denominación comercial para el estadio y organización de actividades de impulso cultural, ocio y tiempo libre.