Del arte gallego al futbolín: el curioso regalo con el que el Celta volverá a llevar Galicia por Europa. RCCELTA

El Celta volverá a aprovechar su recorrido por Europa para llevar consigo una pequeña parte de Galicia.

En su undécima temporada continental, y la segunda consecutiva, el club ha elegido el futbolín como protagonista de los obsequios institucionales que entregará a sus rivales: dos figuras del clásico juego de mesa pintadas a mano específicamente para cada encuentro.

Una de las piezas vestirá siempre de celeste y la segunda lucirá los colores del equipo contrario. El objetivo es convertir cada pareja en un recuerdo único del partido y, al mismo tiempo, reivindicar un elemento muy ligado a la cultura popular gallega y a las reuniones durante décadas en bares, cafés y sociedades.

De la pandereta al futbolín

La iniciativa continúa la línea seguida por el Celta durante su regreso a la Europa League la pasada temporada. Entonces, el club entregó a sus rivales una pandereta tradicional elaborada artesanalmente por el vigués Miguel Rivas, fabricada en madera de cerezo y personalizada con los nombres de los dos equipos y la fecha de cada encuentro.

A aquel regalo se sumaron ilustraciones creadas específicamente para las citas europeas, en las que se combinaban elementos de Vigo y Galicia con referencias a las ciudades de los clubes rivales.

Las obras, desarrolladas por el estudio vigués Chachachá, se entregaban impresas como parte del intercambio institucional y también servían como imagen de los partidos en las redes sociales del club.

Un invento con origen gallego

La elección del futbolín tiene además una conexión directa con Galicia. Su historia está ligada al poeta e inventor gallego Alexandre de Fisterra, que ideó durante la Guerra Civil un juego que trasladase el fútbol a una mesa para que pudiesen disfrutarlo también quienes no podían practicarlo sobre un terreno de juego.

Ahora, casi nueve décadas después, esas pequeñas figuras servirán al Celta para volver a unir fútbol e identidad gallega en su aventura continental.

Estreno en Europa

Este miércoles, a partir de las 18:45 horas, el Celta se estrenará en Europa League esta temporada. El primer partido será ante el Omonia Nicosia, que ocupa el cuarto puesto de la liga chipriota tras tres jornadas, con una victoria y dos empates.

El equipo vigués afrontará este debut europeo en la que es su segunda temporada consecutiva en Europa en el GSP Stadium sin Iago Aspas, lesionado en el encuentro ante el Málaga.

En la convocatoria sí que entró Borja Iglesias, que fue baja contra los malaguistas.