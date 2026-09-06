Trabajada victoria del Celta Fortuna en Ceuta que se hace fuerte en Segunda

Mientras al primer equipo parece que todavía le cuesta arrancar, el Celta Fortuna sigue dando pasos de gigante en su debut en la Liga Hypermotion.

Lo hicieron en el campo del Ceuta, que suma sus partidos por derrotas, con una buena actuación, aunque no se libraron de sufrir en la segunda parte.

Tras las mejores ocasiones en los pies de Álvaro Marín, fue Capdevila el que mostró su sangre fría para regatear al portero, pararse y anotar el primero.

🥶 Decir que tiene 𝒉𝒊𝒆𝒍𝒐 𝒆𝒏 𝒍𝒂𝒔 𝒗𝒆𝒏𝒂𝒔 sería quedarse corto.



El 𝐠𝐨𝐥𝐚𝐳𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐩𝐝𝐞𝐯𝐢𝐥𝐚 en la victoria del @CanteiraCeleste contra la AD Ceuta.#LALIGAHYPERMOTION #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/nTCWqpA5oD — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 5, 2026

El Ceuta, más activo en la segunda parte, lo intentó, pero se encontró con el palo y con un gran Coke Carrillo.

Con un hombre menos por expulsión con roja directa en el minuto 88 a Capa, el Fortuna aprovechó para sentenciar con otro gol de Somuah.

Es la segunda victoria del filial en cuatro partidos, que se sitúa cuarto a la espera de que se juegue el resto de la jornada.