Fallece María Dolores, madre del guardameta del Celta Iván Villar
El Celta ha expresado en nombre de todo el celtismo su "pesar" y su "consternación" por esta "dolorosa" pérdida
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El Celta ha lamentado en las últimas horas el fallecimiento de María Dolores, madre del guardameta y canterano del Celta de Vigo Iván Villar.
El club ha expresado su "pesar" en nombre, también, de todo el celtismo, así como su "consternación" ante una "dolorosa pérdida".
"Queremos transmitirle a Iván y a su familia nuestro más sincero pésame, así como todo el cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles", ha compartido el Celta en un comunicado. "Descanse en paz".