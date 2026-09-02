Fallece María Dolores, madre del guardameta del Celta Iván Villar

El Celta ha lamentado en las últimas horas el fallecimiento de María Dolores, madre del guardameta y canterano del Celta de Vigo Iván Villar.

El club ha expresado su "pesar" en nombre, también, de todo el celtismo, así como su "consternación" ante una "dolorosa pérdida".

"Queremos transmitirle a Iván y a su familia nuestro más sincero pésame, así como todo el cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles", ha compartido el Celta en un comunicado. "Descanse en paz".