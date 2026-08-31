Stefan Bajcetic.

Stefan Bajcetic. Celta de Vigo

Celta de Vigo

El Celta Fortuna recupera al canterano Stefan Bajcetic Maquieira tras su paso por el Liverpool

Nacido en Vigo y formado en A Madroa, Bajcetic llegó al primer equipo inglés con tan solo 17 años

Será jugador del filial celeste hasta 2029

También te podría interesar: Una primera parte para el olvido condena al Celta a su segunda derrota consecutiva en casa

Publicada

Stefan Bajcetic Maquieira volverá a Vigo para sumarse a las filas del Celta Fortuna. Lo hace tras acordar el club olívico y el Liverpool FC el traspaso del jugador, que firmará hasta junio de 2029.

Balaídos en un partido de la Europa League.

Stefan salió de Vigo en enero de 2021 rumbo al Liverpool, donde completó su formación y llegó al primer equipo con tan solo 17 años. Según explica el Celta, el jugador disputó 22 encuentros con los reds, anotó un gol y debutó en la UEFA Champions League. Posteriormente, pasó por el RB Salzburg y por la UD Las Palmas, en LaLiga.

A sus 21 años, el mediocentro regresa a casa para aportar al equipo de Fredi Álvarez su "calidad, criterio y capacidad para leer el juego".

El Celta ha querido darle la bienvenida y desearle "muchos éxitos en esta nueva etapa como celeste".