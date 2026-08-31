El Celta Fortuna recupera al canterano Stefan Bajcetic Maquieira tras su paso por el Liverpool

Stefan Bajcetic Maquieira volverá a Vigo para sumarse a las filas del Celta Fortuna. Lo hace tras acordar el club olívico y el Liverpool FC el traspaso del jugador, que firmará hasta junio de 2029.

Stefan salió de Vigo en enero de 2021 rumbo al Liverpool, donde completó su formación y llegó al primer equipo con tan solo 17 años. Según explica el Celta, el jugador disputó 22 encuentros con los reds, anotó un gol y debutó en la UEFA Champions League. Posteriormente, pasó por el RB Salzburg y por la UD Las Palmas, en LaLiga.

A sus 21 años, el mediocentro regresa a casa para aportar al equipo de Fredi Álvarez su "calidad, criterio y capacidad para leer el juego".

El Celta ha querido darle la bienvenida y desearle "muchos éxitos en esta nueva etapa como celeste".